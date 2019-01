10. Gdańsk Biega. Tłumy chętnych na starcie [zdjęcia]

W imprezie Gdańsk Biega nie chodzi o wyniki i ściganie się. A jedynie o to, by prowadzić aktywny tryb życia, ruszać się i przy okazji zachęcać innych, by przyłączyli się do tej słusznej idei. Każda edycja imprezy przyciąga tłumy chętnych. Nie inaczej było i tym razem.

Na linii startu sobotniego biegu, usytuowanej przy molo w Brzeźnie, stanęło około 2,5 tysiąca uczestników, w różnym wieku, począwszy od najmłodszych dzieci w wieku szkolnym aż po seniorów. Biegali oni na dystansach 3,3 km i 6 km wzdłuż linii brzegowej i po pasie nadmorskim.

Jakie warunki towarzyszyły uczestnikom biegu. Na początku znakomite! Pojawiały się nawet promienie słoneczne. Im bliżej mety jednak pogoda nieco się pogarszała, aż wreszcie pojawił się deszcz. Nikt nie zamierzał jednak "wymiękać".