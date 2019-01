10-lecie istnienia KP Starogard Gdański uczci meczem towarzyskim z Lechią Gdańsk. Lider Lotto Ekstraklasy w sobotę wystąpi na Kociewiu

To dla kibiców w Starogardzie świetna sprawa. Na mecz z KP Starogard przyjedzie Lechia, czyli aktualny lider Lotto Ekstraklasy. Fani będą mogli zobaczyć na boisku znanych piłkarzy występujących w krajowej elicie.

Ale nie wszystkich, bowiem w zespole trenera Piotra Stokowca nie brakuje piłkarzy, którzy mają obowiązki reprezentacyjne. To oznacza, że na Kociewie nie przyjadą m.in. Adam Chrzanowski, Konrad Michalak czy Lukas Haraslin. Decyzję o składzie podejmie oczywiście sztab szkoleniowy Lechii, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby w Starogardzie zagrali chociażby Dusan Kuciak, Daniel Łukasik, Flavio Paixao, Patryk Lipski, Rafał Wolski, Artur Sobiech czy Sławomir Peszko.

Ten ostatni jest blisko powrotu na boisku po trzymiesięcznej karze. Trener Stokowiec nie ukrywał, że Sławkowi brakuje teraz przede wszystkim meczów, więc w sobotę powinien pojawić się na boisku. Warto wybrać się na stadion w Starogardzie Gdańskim, aby na żywo zobaczyć mocną drużynę.

Przyjazd ekstraklasowej Lechii to na pewno duża sprawa dla kibiców w Starogardzie. To także okazja dla zespołu KP Starogard, aby sprawdzić się w rywalizacji z silnym i wymagającym przeciwnikiem. Podopieczni trenera Łukasza Kowalskiego aktualnie zajmują drugie miejsce w tabeli trzeciej ligi grupy drugiej. W klubie ze Starogardu Gdańskiego nie ukrywają, że marzy im się w tym sezonie awans do drugiej ligi.

W zespole są zresztą piłkarze, którzy mają za sobą przeszłość ekstraklasową oraz grę w Lechii. Jednym z piłkarzy KP jest chociażby 36-letni Rafał Grzelak. To piłkarz, który zdobywał wicemistrzostwo Europy U-16 i mistrzostwo Europy U-18. Grał w ligach niemieckiej, portugalskiej, greckiej czy rumuńskiej, a przed przyjściem do KP Starogard reprezentował barwy Chojniczanki. W drużynie trenera Kowalskiego grają także byli piłkarze biało-zielonych - Bernard Powszuk, Wojciech Zyska i Kacper Łazaj. Dwa ostatni występowali w Lechii w ekstraklasie, a Łazaj strzelił nawet zwycięskiego gola w spotkaniu z Ruchem w Chorzowie. Dla nich możliwość gry przeciwko Lechii, to również będzie wyjątkowe wydarzenie.

Mecz KP Starogard - Lechia rozegrany zostanie na Stadionie Miejskim im. Kazimierza Deyny i będzie połączony z obchodami 10-lecia istnienia klubu ze Starogardu. Wstęp na mecz kosztować będzie 5 złotych, a na trybunę VIP 10 złotych. Kobiety i dzieci do 15 roku życia wejdą bez biletów.

Lechia walczy o zaufanie, Arka wykorzystała szansę