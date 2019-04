10 pomysłów na tanią majówkę. Majówka 2019 nie musi być droga!

Majówka 2019 już lada moment! W 2019 roku wystarczy wziąć 3 dni urlopu, by cieszyć się aż 9 dniami wolnego. Można też wziąć 7 dni urlopu i mieć 16 dni wolnego, łącząc majówkę z Wielkanocą. Dłuższy wyjazd aż kusi, jednak co zrobić, kiedy mamy ograniczony budżet i w grę wchodzi tylko tania majówka 2019? Jeśli nie chcesz lub nie możesz wydać zbyt wiele na wypoczynek w długi weekend majowy, mamy dla Ciebie kilka propozycji, które pozwolą ci wykorzystać wolny czas bez zbytniego nadszarpnięcia domowego budżetu! Czy pomysł nr 7 cię zaskoczy? Sprawdź to sam!