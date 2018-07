Okrągły jubileusz Hewelianum będzie okazją do wielkiej fety na Górze Gradowej, która odbędzie się w niedzielę 22 lipca. Wśród atrakcji m.in. obserwacje nieba teleskopem słonecznym, pokaz pojedynku na bagnety, nauka musztry.

Urodzinowa impreza przyjmie formułę rodzinnego spotkania, w ramach której zaplanowano wiele atrakcji, między innymi pokazy robotów, grę terenową ze szpiegowską intrygą, pokaz przejazdów psich zaprzęgów. Tego dnia będzie można wziąć udział w spacerze przyrodniczym po parku, prowadzonym przez edukatorów z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.- Integralną częścią wydarzenia będzie nowy gdański projekt „Parkowisko”. To zainicjowana w maju impreza plenerowa , w ramach której gdańszczanie i turyści mogą wspólnie spędzić czas w alejkach gdańskich parków. Tym razem gościnnie pojawi się na urodzinach Centrum Hewelianum. Idea międzypokoleniowych spotkań, mimo swojej niedawnej premiery, przyciąga znakomitą publiczność, integrując i bawiąc. Co więcej, tego wyjątkowego dnia pragniemy otworzyć dla naszych gości wszystkie interaktywne wystawy za symboliczną złotówkę -Na najmłodszych czeka m.in. malowanie twarzy, dmuchaniec - rakieta, który pozwoli wznieść się prawie w kosmos, wielkie bańki mydlane i basen z kulami wodnymi.Miłośnicy sportu na pewno skorzystają ze strefy lekkoatletycznej.Odbędą się w niej zawody biegowe na krótkich dystansach z aparaturą do fotofinishu, rzuty co celu, rozgrywki rodzinne w unihokeja, badmingtona, a także piłkarskie zawody z sędziami Polskiego Związku Piłki Nożnej.