100 dni prezydentury Aleksandry Dulkiewicz w Gdańsku. Zapowiedziała budowę tunelu pod Motławą

Aleksandra Dulkiewicz i jej zastępcy w ramach objazdu najpierw odwiedzili żłobek Pozytywka przy ulicy Augustyńskiego.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, do końca roku otworzymy na terenie Gdańska cztery żłobki, a w kolejnym roku – kilkanaście następnych. To, co jest szalenie ważne, to bon żłobkowy, który był jednym z punktów programu wyborczego i od 1 czerwca można składać wnioski – powiedziała prezydent Aleksandra Dulkiewicz.