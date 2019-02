13 lutego odbędzie się uroczyste otwarcie nowego dziecięcego OIOM-u w UCK. To ważny dzień dla pomorskich pacjentów

Po wielu latach starań Uniwersyteckie Centrum Kliniczne - największy szpital na Pomorzu będzie miał wreszcie własny Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej. Dzięki temu, małych pacjentów funkcjonujących tu sześciu specjalistycznych klinik pediatrycznych, nie trzeba będzie w krytycznych sytuacjach przewozić do innych gdańskich szpitali.

13 lutego odbędzie się uroczyste otwarcie nowego dziecięcego OIOM-u w UCK

Brak takiego oddziału w szpitalu, w którym leczone są dzieci z ciężkimi chorobami serca, nerek, schorzeniami neurologicznymi czy onkologicznymi od dawna wytykano kolejnym władzom Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

- Jak długo tu pracuję, a to już ponad dwadzieścia lat, bardzo boleśnie odczuwaliśmy brak takiego oddziału w bliskim sąsiedztwie - wspomina prof. Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska, kierownik Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii UCK. - Nasi mali pacjenci z chorobami onkologicznymi są poddawani bardzo obciążającej terapii, która może nawet zagrozić ich życiu. Dziecko w takim stanie wymaga leczenia na oddziale intensywnej terapii. Takie sytuacje zdarzają się na onkologii dość często, to cena jaką trzeba zapłacić za zwycięstwo. Zwycięstwo, bo dzięki drakońskiej kuracji, tzw. mega chemii, udaje się pokonać chorobę nowotworową u wielu dzieci, które wcześniej nie miały na to szans.

Do tej pory z pomocą UCK przychodził Szpital Dziecięcy „Polanki”oraz Kopernik. Teraz mają taki oddział u siebie.

- Brak OIOM- u dziecięcego na miejscu stwarzał jednak dodatkowe, zupełnie niepotrzebne ryzyko związane z koniecznością transportu ekstremalnie chorego pacjenta do innego szpitala - tłumaczy prof. Drożyńska. - Dzieci onkologiczne z reguły przewożone były specjalnie zamówioną karetką kilka kilometrów dalej, do gdańskiego „Kopernika” . Tamtejszy Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z ośmioma stanowiskami dla najmłodszych pacjentów jest największy na całym Pomorzu. Jak przyznaje pracująca tam dr Krystyna Zygmuntowicz - jest też bardzo obciążony. Stanowi bowiem swego rodzaju bezpieczne zaplecze dla Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży, która przyjmuje dzieci z ciężkimi urazami z całego województwa.

- To cud, że żadne z dzieci w krytycznym stanie, które trzeba było transportować do „Kopernika” nam nie umarło - dodaje prof. Elżbieta Adamowicz-Drożyńska.

Również prof. Małgorzata Myśliwiec, kierownik Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii GUMed cieszy się, że w UCK powstał wreszcie OIOM dla najmłodszych. Co miesiąc od trzech do pięciu pacjentów z cukrzycą typu I trafia do kliniki z ostrą kwasicą ketonową, popularnie zwaną śpiączką cukrzycową. Bywa, że jest to pierwszy objaw nierozpoznanej jeszcze choroby lub efekt nieprzestrzegania przez dziecko z rozpoznaną cukrzycą zaleceń diabetologa. Część pacjentów, z reguły nastolatków, nie akceptuje cukrzycy, pomija dawki insuliny, nie przestrzega diety i to się mści.

Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej w UCK mieści się w budynku nr 3 w pomieszczeniach po „wybudzeniówce” dawnego bloku operacyjnego. Są tam cztery stanowiska wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę monitorującą i podtrzymującą podstawowe funkcje życiowe. Koordynatorem oddziału jest dr n. med. Maria Szłyk-Augustyn.

Od stycznia br., gdy oddział ruszył, leczonych już tu było dziewięciu pacjentów.

Jest też dobra wiadomość dla pacjentów szpitala na Zaspie. 13 lutego nastąpi otwarcie zmodernizowanego Oddziału Chorób Wewnętrznych.

