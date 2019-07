14 zarzutów za kradzieże w sklepach oraz kradzież auta. 37-latek przestępstw dopuścił się w warunkach recydywy

Nadmorskie parkingi w Gdańsku [mapy, lista, cennik]

10 zł w godzinach od 9 do 17, bez względu na to, na ile godzin chcemy zaparkować - tyle zapłacimy za parkowanie na czterech nadmorskich parkingach będą funkcjonować przez 7 dni w tygodniu od 1 lipca do 31 sierpnia. Między 17 a 9 nie musimy płacić.