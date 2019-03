Za sprawą internetowej zbiórki „Zapełnijmy ostatnią puszkę Pana Prezydenta dla WOŚP” Fundacja Orkiestry Wielkiej Pomocy przekaże gdańskim placówkom sprzęt medyczny o wartości 16 mln zł. Będzie to prawie 70 nowoczesnych urządzeń medycznych, wśród których jest m.in. to: karetka neonatologiczna, rezonans magnetyczny, aparat do znieczulania... Przypomnijmy, że inicjatorką tej zbiórki, zorganizowanej na Facebooku, była gdańszczanka - Patrycja Krzymińska.