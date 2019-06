17. Gdański Doc Film Festival. Rozdano nagrody

W Konkursie Międzynarodowym, w którym filmy dokumentalne z całego świata walczyły o Nagrodę „Brama Wolności”, i Konkurs Polskich Krótkometrażowych Filmów Fabularnych.

Perfekcja - wynik wytrwałości

Grand Prix Bramę Wolności oraz 20 tys. zł jury pod przewodnictwem Andrzeja Fidyka przyznało polskiemu filmowi „Over the limit” w reżyserii Marty Prus. Dzieło zostało poświęcone Margaricie Mamun, Rosjance, która zdobyła Złoty Medal na Olimpiadzie w Rio de Janeiro. Autorka ukazała mordercze treningi sportsmenki pod kierunkiem dwóch niesłychanie wymagających trenerek. Film pozostawia widzowi do rozstrzygnięcia kwestię, czy to - paradoksalnie – może właśnie wieczne niezadowolenie trenerek doprowadziło formę gimnastyczki do perfekcji.

Jury przyznało trzy wyróżnienia, które przypadły filmom: „Kabul, miasto na wietrze”, reż. Aboozar Amini (Holandia, Afganistan, Japonia, Niemcy); „Czarnobóg”, reż. Grzegorz Paprzycki (Polska), „Drømmeland”, reż. Joost van der Wiel (Holandia).

Łamanie granic wstydu

Jury Konkursu Polskich Krótkometrażowych Filmów Fabularnych pod przewodnictwem Janusza Zaorskiego Grand Prix i 5 tys. zł przyznało filmowi „Users” Jakuba Piątka, który zainscenizował prowadzoną przez skype'a w sylwestrową noc - intymną rozmowę między młodą kobietą a jej przygodnym partnerem. Każde z nich łamie granice wstydu, oboje naruszają powszechnie przyjęte normy obyczajowe.

Jury równocześnie przyznało wyróżnienia trzem filmom fabularnym: „Ukołysz mnie” Davida Tejera, „Odbicie” Emilii Zielonki oraz „Ostatniemu klientowi” Anny Urbańczyk.