200 km/h i 1,5 promila. Za wypadek w Sopocie, w kórym zginęły 2 osoby pijanemu kierowcy grozi 12 lat więzienia

Pędził 200 km/h w terenie zabudowanym, a we krwi miał 1,5 promila alkoholu – wynika z ustaleń śledczych dotyczących 31-latka, który w piątek 8 marca uciekając przed policją spowodować miał wypadek, w którym zginęło dwóch mężczyzn, a 3 innych - w tym sam kierowca, zostało rannych. Podejrzany przyznał się do winy. Grozi mu do 12 lat więzienia.

KMP Sopot