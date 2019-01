25 października jest Światowym Dniem Makaronu

Opowieści, jakoby to włoski makaron był najlepszy gatunkowo z jakichś bliżej nieznanych powodów, na przykład wyjątkowych receptur, można włożyć między bajki albo... chwyty marketingowe. Jakość makaronu zależy głównie od mąki, z jakiej został zrobiony. Tą ostatnią otrzymujemy z pszenicy miękkiej lub twardej.

„Al dente” - co to znaczy?

Pszenica twarda nadaje się do uprawiania jedynie w suchym i gorącym klimacie. Stąd też najlepiej „czuje się” w krajach śródziemnomorskich. Z kolei pszenica miękka preferuje klimat chłodny i deszczowy, przez co może być uprawiana niemalże w całej Europie. Specjaliści „z branży” nie mają wątpliwości co do tego, z której pszenicy otrzymamy lepszą mąkę, a co za tym idzie - smaczniejszy makaron. Ich zdaniem, najlepsza jest mąka pozyskana z pszenicy twardej. Dlaczego? Dzięki pszenicy twardej makaron zawsze jest „al dente” (z włoskiego dosłownie - „na ząb”), czyli idealnie ugotowany, ale nie zanadto miękki. Natomiast ten otrzymany z pszenicy miękkiej bardzo szybko się rozgotowuje, skleja i zbryla.

Do produkcji makaronu nie używa się jedynie pszenicy. Dietetycy również mają swoje ulubione kluseczki, tyle że na bazie soi lub ryżu. Pierwszy dostępny jest pod postacią cienkich i krótkich nitek, drugi z kolei produkowany jest w formie płaskich tasiemek lub zwinięty w kłębek.

Mnogość wyboru

Mówi się o makaronach, że są tuczące, tymczasem to nieprawda - na rynku dostępnych jest mnóstwo rodzajów przeznaczonych dla osób na dietach, w tym makarony bezglutenowe, integrale - z jeszcze lepszej pszenicy niż durum. Makarony są popularne, bo łatwe w przygotowaniu i niezwykle smaczne, uwielbiane zarówno przez maluchy, jak i osoby starsze. Ponadto kojarzą się z Italią, a ta - z wakacjami i gorącym klimatem. Możemy je przygotować na mnóstwo sposobów - jako dania wegańskie, wegetariańskie czy z mięsem. Teraz na jesień polecane jest szczególnie papardelle z pieczoną kaczką i rozmarynem, a także spaghetti bolognese idealne na każdą porę roku. Warto sięgać też po kolorowe, smakowe makarony, do których wystarczy dodać już tylko dobrą oliwę i garstkę parmezanu, by były przepyszne.

Dietetycy zachęcają przede wszystkim do wybierania makaronów pełnoziarnistych. - Najlepiej tych zrobionych z mąk razowych, gryczanych. Obecnie ciekawe i zdrowe makarony możemy dostać nawet w dobrze wyposażonych sklepach dyskontowych - myślę tu o takich rodzajach makaronów, jak z zielonego groszku czy soczewicy. Będą bardzo dobrym źródłem białka i wartościowym produktem dla wegan i wegetarian - mówi Edyta Leźnicka, dietetyk kliniczny.

Ważne jest także odpowiednie zestawianie makaronów z dodatkami.

- Świetnie sprawdzą się warzywa, dodatek mięsny bądź rybny, zdrowe tłuszcze. I tak polecam na przykład makaron pełnoziarnisty z dynią, zesmażonym z czosnkiem szpinakiem i krewetkami bądź kurczakiem. Do tego dodajmy pestki sezamu i mamy gotowe smaczne, odżywcze i zdrowe danie. Dobrym pomysłem będzie też makaron z łososiem w sosie jogurtowo-koperkowym bądź z marchewką, ciecierzycą, mlekiem kokosowym i przyprawą curry - podpowiada ekspert.

Lubimy, ale nie przepadamy?

Pamiętajmy też, że makaronu nigdy nie zalewamy zimną wodą, wystarczy odsączyć na durszlaku, inaczej spłuczemy skrobię i potem sos nie będzie przylegał.

Ile zjadamy makaronu w skali roku? Na tle innych nacji wypadamy dość blado. Najwięcej zjadają go Włosi - około 25 kilogramów rocznie. Kolejni w tabeli są Amerykanie z wynikiem około 10 kilogramów na rok. Polacy zjadają w ciągu roku nie więcej niż 5 kilogramów makaronu.

Kolorowy makaron - jak go wykonać?

Sprawi frajdę dzieciom, ale zachwyci też gości. Wystarczy makaron ryżowy, czerwona kapusta i cytryna, a otrzymamy piękne danie wyglądające niczym grzywa jednorożca. Makaron przyrządzamy zgodnie z przepisem i namaczamy w wodzie po ugotowanej kapuście. Jeśli chcemy otrzymać różne kolory i zmienić intensywność barwy, wystarczy skropić danie sokiem z cytryny. Do tego nasze ulubione kolorowe dodatki, warzywa i gotowe!

