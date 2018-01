Wolontariuszy WOŚP z charakterystycznymi puszkami w niedzielę spotkamy w całym Trójmieście.

Gdańsk

Gdynia

Sopot

POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:

Uwaga! Tutaj sprzedają „chrzczone" paliwo [lista stacji]

Test MultiSelect - pytania testu psychologicznego do policji

Janusze Projektowania - najgorsze pomysły na mieszkania

Uwaga! Lista najlepszych restauracji na Pomorzu

Najrzadsze imiona żeńskie nadane w 2017 roku

Mieszkańcy Trójmiasta od lat mocno angażują się w zbiórkę pieniędzy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 26 Finał już w tę niedzielę. Czy padną ubiegłoroczne rekordy? Przypomnijmy: zarówno w Gdańsku jak i w Gdyni udało się na początku 2017 r. zebrać ponad 900 tys. zł. A jak będzie w tym roku?Mrozu, Marta, Klenczon Projekt czy The Rolling Doors - to ci muzycy już w najbliższą niedzielę wystąpią na scenie na Targu Węglowym w Gdańsku. Wielka zabawa połączona ze szczytną ideą rozpocznie się tu o godz. 15. Podczas koncertu nie zabraknie licytacji wyjątkowych przedmiotów i usług. Wśród nich do wylicytowania będzie m.in. odcisk łapy nowo narodzonej lwicy z gdańskiego zoo (ciekawotka: możliwość nadania imienia lwicy można wylicytować za pośrednictwem portalu allegro). Na godz. 20 zaplanowano tradycyjne światełko do nieba.Ale to jeszcze nie koniec gdańskich atrakcji. Na Targu Węglowym na smakoszy będzie czekać Orkiestrowy Festiwal Food Trucków, a w miasteczku namiotowym będzie można zmierzyć ciśnienie, poziom cukru, oddać krew czy zarejestrować się w bazie DKMS.- Będą też warsztaty robienia latawców, ponieważ w tym roku ogólnopolska kampania ma właśnie latawce w swojej grafice - mówi Agnieszka Buczyńska, szefowa Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku, który w niedzielę zamieni się w jeden z gdańskich sztabów WOŚP.Z kolei w parku handlowym Matarnia odbędzie się próba pobicia rekordu Polski w wiosłowaniu na ergometrze wioślarskim. W ubiegłym roku Gdańsk zajął drugie miejsce z wynikiem 270 osób, które przepłynęły łącznie dystans 135 000 km. Tym razem będziemy walczyć w czasie rzeczywistym z Warszawą, Lublinem, Bydgoszczą, Poznaniem i Toruniem. Wyniki będą prezentowane na tablicach znajdujących się w centrum oraz w internecie.Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy pojawić się w Parku Handlowym Matarnia w niedzielę w godz. od 9 do 19. Przez cały dzień będzie odbywać się tam również zbiórka do puszek na rzecz WOŚP. Dodajmy, że w całym Gdańsku kwestować będzie ponad 1200 osób.Tu pierwszy orkiestrowy sztab działać będzie w Teatrze Miejskim (ul. Bema 26). W dniu finału zaplanowano tam występy muzyczne i taneczne. Wszystko ruszy o godzinie 13. Na początku zaprezentują się młode talenty z gdyńskiego Młodzieżowego Domu Kultury, później m.in. studenci Akademii Muzycznej w Gdańsku. Ale głównym punktem programu będzie jednak licytacja prowadzona przez prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka. Start licytacji o godzinie 18.Równie bogato prezentuje się program kolejnego gdyńskiego sztabu Sztab In gremio, którego siedzibą będzie Centrum Riviera. Początek od godziny 10. Od południa na orkiestrowej scenie odbędą się licytacje oraz koncerty. Gwiazdą wieczoru będzie Natalia Szroeder, która zaśpiewa o godzinir 17. Trzeci gdyński sztab - w YMCA Gdynia (ul. Żeromskiego 26) - pomaga w organizacji niezwykłego przejazdu rowerowego. Jego uczestnicy przejadą z Sopotu do Gdyni pod hasłem „Na rowerach dla Orkiestry“. Wystartuje on o godz. 12 sprzed Ergo Areny. Dalej pojadą Drogą Zieloną, al. Niepodległości, al. Zwycięstwa i ul. Świętojańską, a następnie skręcą na skwer Kościuszki i al. Jana Pawła II dojadą do Wydziału Nawigacji Akademii Morskiej w Gdyni.W Gdyni tylko sztab YMCA zarejestrował 650 wolontariuszy - o 100 więcej niż przed rokiem. Sztab in gremio będzie miał ich 150. Sztab w Teatrze Miejskim - 450.W Sopocie Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rozegra się w Młodzieżowym Domu Kultury przy. al. Niepodległości 763 w godz. 13-20. Będą licytacje, atrakcje dla dzieci , kawiarenka, tańce i muzyka; a także wozy strażackie na parkingu MDK (te ostatnie do podziwiania do godz. 15).WOPR Sopot przygotował kursy pierwszej pomocy, zaś Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z Gdańska zadba o Wasze zdrowie. Będzie można także zarejestrować się w bazie Fundacji DKMS.Kwestować na rzecz WOŚP będzie 25 uśmiechniętych wolontariuszy.