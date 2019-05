26 maja - Dzień Matki. Co czytają mamy? [KONKURS]

Kryminał, romans czy powieść obyczajowa? Co czytają mamy? Jest okazja, by się o tym przekonać. Na 26 maja na Dzień Matki razem z wydawnictwami przygotowaliśmy worek książek do rozdania. Poproście swoje mamy, aby zerknęły do naszego serwisu i wybrały coś dla siebie. A nuż uda im się wygrać! Mamy po 3 egzemplarze każdej z książek!

Rozsypał się dzisiaj worek z książkami dla naszych Internautów. A warto powalczyć, bo mamy do rozdania świetne pozycje z tzw. literatury obyczajowej. A na deser - coś z dreszczykiem - kryminalne odsłony światowej literatury! Kliknij w zdjęcie, aby zobaczyć co przygotowaliśmy. Konkurs na DZIEŃ MATKI Wszystkie egzemplarze mamy od wydawnictw: HarperCollins Polska i Edipresse Książki.

Jak zdobyć konkretną książkę? Wystarczy podać tytuł książki, jaką chcielibyście otrzymać.

Odpowiedź należy przesłać na adres: g.pietrzak@prasa.gda.pl z dopiskiem "Książka dla mamy". UWAGA! nie zapomnijcie w mejlu podać wybranego tytułu książki!

Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska i miejsca zamieszkania.

Uwaga! Książek nie wysyłamy! Na odpowiedzi czekamy do 24 maja do godz.12.00. Jeszcze tego samego dnia rozdamy nagrody, tak abyście mogli obdarować swoje mamy książkami. Laureatów naszego konkursu poinformujemy e-mailem o sposobie odbioru książki.

