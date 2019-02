27-latek znęcał się nad małymi dziećmi? Prokuratura: "Chłopczyk był zamknięty w pokoju przez dwa dni i nie mógł wyjść do toalety"

- Dyrekcja jednej ze szkół podstawowych w Gdańsku złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego ucznia tej szkoły - powiedziała prokurator Elżbieta Szczygieł, zastępca prokuratora rejonowego PR Gdańsk-Wrzeszcz. Jak precyzuje - chodzi o 9-letnie dziecko.

Sprawą zajęli się policjanci. - Przesłuchany został wychowawca szkolny chłopca, pedagog, matka 9-latka - informuje prok. Szczygieł. W sprawie zatrzymany został 27-letni mężczyzna, partner matki dziecka.

- Podejrzanemu przedstawiono zarzut psychicznego i fizycznego znęcania się nad małoletnimi. W rodzinie jest bowiem jeszcze jedno dziecko, sześcioletnia dziewczynka - mówi prokurator.

27-latek częściowo przyznał się do zarzucanych mu czynów. Prokurator Elżbieta Szczygieł informuje, że z jego wyjaśnień wynikało iż według niego tak powinno wyglądać wychowanie dzieci. - Według podejrzanego powinny być stosowane kary i nagrody. W przypadku dzieci, za niewykonanie obowiązków karą było np. to, że nie mogły korzystać z telewizora, stały w kącie, doszło do sytuacji, w której chłopczyk był zamknięty w pokoju przez dwa dni i nie mógł wyjść do toalety - wskazuje prok. Szczygieł.

Wobec mężczyzny zastosowano dozór policji, nakaz opuszczenia mieszkania, które zajmował wspólnie z dziećmi, zakaz zbliżania się do dzieci i utrzymywania z nimi kontaktu w jakiejkolwiek formie. - Za zarzucane przestępstwo 27-latkowi grozi do 8 lat pozbawienia wolności - podsumowuje prok. Szczygieł.

