30 tys. publika na koncercie z okazji 30 lecia wolności

Koncert zainaugurował Mateusz Ziółko z chórem Sound'n'Grace, którzy wykonali „Wind of Change”. To przebój który stał się nieoficjalnym hymnem zjednoczenia Niemiec i upadku komunizmu w Europie środkowo–wschodniej.

W okolicach godz. 20, czyli godziny rozpoczęcia imprezy, kłopot mogło sprawić wejście na teren koncertu, ale ci którzy dokonali wcześniej bezpłatnej rejestracji, mogli to zrobić sprawnie, a do tego zająć lepsze miejsca.

Zaprezentowano również piosenki, które odnosiły się do wartości takich jak demokracja i wolność. Na scenie pojawili się m.in. Krzysztof Zalewski, Kayah, Kamil Bednarek, Natalia Nykiel, Piotr Cugowski, Raz Dwa Trzy, Happysad, Igor Herbut i Michał Szpak.

Kultowe przeboje uzupełniały materiały archiwalne, ilustrujące polską drogę do wolności. Na początku mogliśmy usłyszeć słynną "Autobiografię" i "Sen o Wiktorii". Publiczność pod sceną wyśpiewywała z pamięci całe wersy piosenek wspólnie z zespołami Perfect i Dżem z Maciejem Balcarem.

Wykonali własne kompozycje, ale także covery największych polskich przebojów. Wybrzmiały takie utwory jak "Dziwny jest ten świat", "My nie chcemy się bić", "To wychowanie", "Polsko", "Nie pytaj mnie o Polskę", "Arahja", "W moim ogrodzie" czy "Po co wolność?".

- Napełnia mnie duma, ale i dobra wiara - powiedziała Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, która pod koniec koncertu weszła na scenę. - Głęboko wierzę w to, że ludzi dobrej woli jest więcej. Pokazaliśmy to w Gdańsku przez ostatnie cztery dni, pokazujemy to także dzisiaj.

Koncert zwieńczyła piosenka "Nadzieja" zespołu IRA, którą zaśpiewali wszyscy wykonawcy. A na publiczność posypało się białe konfetti.