32. piętro Olivii Star. W lipcu zostanie otwarty taras widokowy położony 130 metrów nad ziemią [zdjęcia]

Taras widokowy to jednak tylko część 32. piętra. Na jego pozostałej powierzchni organizator zamierza stworzyć miejsce spotkań i ciekawych wydarzeń kulturalnych, biznesowych, rodzinnych.

- Tworzymy wnętrza, do których zapraszamy mieszkańców i turystów. Chcemy dać im możliwość spojrzenia na otaczający ich świat z nieco innej, podniebnej perspektywy. Jednak tym, co ma stworzyć z tarasu widokowego miejsce atrakcyjne dla każdego nie jest tylko zachwycający widok.

- Cała kondygnacja została podzielona na 3 strefy stylistyczne, odpowiadające temu, co zwiedzający będą mogli zaobserwować za oknem. Chcemy odtworzyć klimat tych miejsc w naszym budynku, ale na tyle dyskretnie, żeby nie zaburzać widoku za oknem, a raczej z nim harmonizować – mówi Anna Branicka

Od strony zatoki pojawią się akcenty znane z klasycznych wnętrz wycieczkowców i statków handlowych. Założeniem było, aby goście patrząc na ten widok, odnieśli wrażenie podobne do spokojnej żeglugi, stojąc na stabilnym pokładzie, a jednocześnie czując powiew wiatru i odczuwać obietnicę przynoszoną przez bezkres morza. To właśnie w tej części pietra możemy podejść do okna i wyjść na taras, aby poczuć na własnej skórze morską bryzę.

- Ta część piętra będzie nas codziennie witać innym obrazem. Raz zobaczymy słoneczną taflę z kilkoma rysującymi się na horyzoncie sylwetami statków, czy udekorowaną dziesiątkami żagli, a innym razem ciemne i pełne emocji wody Zatoki Gdańskiej

- mówi architektka.

Północna część kondygnacji sąsiaduje z Oliwą, więc wnętrza w tej części piętra nawiązywać będą do secesyjnych budynków z terakotowymi dachami i starych brukowanych ulic okalanych alejami drzew. Znajdą się w niej również elementy metaloplastyki, nawiązania do drewnianych i przeszklonych werand oraz ulicznych latarń.