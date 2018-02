Dzień Kota symbolicznie obchodzimy 17 lutego. Schronisko „PROMYK” w Gdańsku Kokoszkach postanowiło pójść krok dalej i zorganizować cały cykl imprez fetujący kocich podopiecznych.

PROGRAM Dnia Kota Schroniska Promyk:

Przez cztery dni, od czwartku 15 lutego do niedzieli 18 lutego, na terenie Trójmiasta będzie można wziąć udział w jednej z wielu kocich akcji, poznać schroniskowe koty oraz przekazać datki finansowe lub karmę na rzecz bezdomnych kotów.O atrakcjach czekających na gdańszczan opowiada- Zaczynamy filmowo. Wraz z DKF Miłość Blondynki zapraszamy na film dokumentalny „Kedi – sekretne życie kotów”. Wejście na seans za symboliczny datek pieniężny lub puszkę karmy. Zimą nasi podopieczni szczególnie potrzebują wysokomięsnej karmy mokrej dostępnej w dobrych sklepach zoologicznych. Akcję zbiórkową kontynuujmy w sobotę. Znajdziecie nas w Zoo Delikatesach w CH Madison.Z kolei w piątek i w niedzielę będzie można spotkać się ze schroniskowymi kotami w przestrzeni miasta.W piątek schronisko wraz z Biblioteką Gdynia zaprasza na spotkanie edukacyjne dla młodzieży, a niedzielę warto spędzić w towarzystwie kotów w kawiarni Dobra Kawa.- Kocie kawiarnie cieszą się dużą popularnością, To świetne miejsce, by umożliwić mieszkańcom Gdańska spotkanie z kotami ze schroniska. Wszystkie nasze zwierzaki zasługują na kochające i odpowiedzialne domy i mamy nadzieję, że akcje na Dzień Kota te domy im przybliżą – dodajeW schronisku Promyk przebywa obecnie ok 80 kotów i 160 psów. Spacery zapoznawcze i adopcje odbywają się codziennie w godzinach 11:00-16:00.Zapisy na wolontariat dla osób pełnoletnich drogą mailową* "Kedi - sekretne życie kotów" - czwartek 15.02.2018 18:30 - 20:00 DKF Miłość Blondynki,Uniwersytet Gdański, Wydz. Fil. Aula 1.43* Spotkanie z podopiecznymi Schroniska Promyk - piątek 16.2.2018 11:00-13:00Biblioteka Grabówek ul. Morska 113, Gdynia* Zbiórka kociej karmy i akcesoriów - sobota 17.2.2018Zoo Delikatesy CH Madison ul. Rajska 10 Gdańsk* Kawa i ciacho z kotami - niedziela 18.2.2018 11:00-13:00Dobra Kawa ul. Grobla III 1/6D Gdańsk