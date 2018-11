4. Festiwal Filmów Animowanych w Gdańsku. Na widzów czekać będą projekcje filmów krótkometrażowych, warsztaty i spotkania z gośćmi

Remont Kuźni Wodnej w gdańskiej Oliwie. Koniec prac w maju 2019 r.

red.

We wtorek, 30 października została podpisana umowa na remont Kuźni Wodnej w Oliwie. Do końca maja 2019 r. w oddziale Muzeum Gdańska ma zostać wykonane zabezpieczenie budynku, w tym remont dachu. Wartość prac to ok. 245 tys. zł netto.