47-latek znęcał się nad swoją rodziną i zaatakował policjantów. Grozi mu 5 lat więzienia

W minioną sobotę policjanci z Oruni odebrali zgłoszenie dotyczące znęcania się. Zgłaszająca jako sprawcę wskazała swojego męża, który od kilku lat miał znęcać się nad nią oraz jej dwiema córkami. Kobieta powiedziała policjantom, że boi się wrócić do swojego mieszkania, w którym jest pijany mąż.

Funkcjonariusze natychmiast pojechali pod adres, w którym miał przebywać. Na miejscu, w trakcie interwencji 47-letni mieszkaniec Gdańska zaatakował policjantów. Funkcjonariusze zostali zmuszeni do użycia wobec mężczyzny środków przymusu bezpośredniego w postaci miotacza gazu, chwytów obezwładniających oraz kajdanek.

Zatrzymany mężczyzna był nietrzeźwy, noc spędził w policyjnym areszcie. W ciągu najbliższych dni usłyszał również zarzuty dotyczące znęcania się nad swoimi bliskimi oraz zmuszenia do zaniechania czynności służbowych interweniujących policjantów. We wtorek 27.11., na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu.

Za znęcanie się nad osoba najbliższą grozi kara do 5 lat więzienia.

Zmuszanie groźbą, przemocą do zaniechania prawnej czynności służbowych funkcjonariusza publicznego jest przestępstwem zagrożonym karą do 3 lat więzienia.

Przy okazji policjanci apelują:

Nie toleruj!

Przemoc w rodzinie nie jest sprawą prywatną, jest przestępstwem ściganym przez prawo. Wykorzystywanie, bicie i krzywdzenie osób bliskich jest przestępstwem, takim samym, jak przemoc wobec obcych.

Zareaguj!

Przemoc domowa rzadko jest incydentem jednorazowym. Jeżeli wobec sprawcy nie podejmie się natychmiastowych, stanowczych działań - przemoc się powtórzy. Policja zwykle jest wzywana w ekstremalnych sytuacjach, czasami zbyt późno.

Powiadom!

Jeżeli wiesz, że osobie z twojego otoczenia dzieje się krzywda, nie czekaj! Powiadom Policję pod numerem tel. 112, Straż Miejską tel. 986 lub najbliższy Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zadzwoń!

/0-22/ 668 70 00 to specjalny numer telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – Niebieska Linia.

