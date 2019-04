5 Gdańsk Maraton. Biegowe święto w Gdańsku na dwa dni przyciągnie ponad 4 tysiące osób [program imprezy]

Piąta edycja Gdańsk Maratonu odbędzie się w niedzielę, 14 kwietnia 2019 roku. O godz. 9 uczestnicy wyruszą na trasę liczącą dokładnie 42,195 km. Dzień wcześniej w imprezach towarzyszących: biegu na 5 km - "Gdańsk na Piątkę" oraz biegach dla dzieci weźmie udział ponad 1000 osób.

- Trasa naszej imprezy to wszystko, co najlepsze w naszym mieście, zawarte na odcinku o długości 42 kilometry i 195 metrów. To powiew historii wolnej Polski od strony Europejskiego Centrum Solidarności i Historycznej Bramy Stoczni Gdańskiej. To zabytki starego miasta, z odcinkiem przebiegającym Długim Targiem, koło Fontanny Neptuna. To pokonywanie najstarszych, liczących setki lat dzielnic Gdańska. To towarzystwo nowoczesnych obiektów sportowych: Ergo Areny i Stadionu Energa, które gościły wspaniałych sportowców podczas wielu imprez rangi mistrzowskiej. To w końcu powiew rześkiego, morskiego powietrza oraz zielone tereny nadmorskie parku im. Ronalda Reagana. To wszystko składa się na trasę niezbyt trudną, ponieważ przewyższenia na jej długości wynoszą zaledwie 30 metrów, ale za to bardzo ciekawą, urozmaiconą i urokliwą. Sprzyjającą biciu rekordów życiowych – zachwala Leszek Paszkowski, dyrektor Gdańsk Maratonu.

Zawodnikom w niedzielę na trasie pomagać będą kibice, zlokalizowani aż w 19 strefach. Nie zabraknie tam muzyki, bębnów i wszelkich akcesoriów do wspierania sportowców.

- Zachęcamy gdańszczan by byli w ten weekend z nami i z uczestnikami maratonu. Wspólnie będziemy trzymać kciuki i zagrzewać każdą biegaczkę i każdego biegacza – tych najszybszych i tych najwolniejszych. Już nie raz widzowie pokazali, że potrafią stworzyć na trasie wspaniałą, radosną atmosferę. Liczymy, że i tym razem poniosą maratończyków do mety – dodaje Leszek Paszkowski.

5. Gdańsk Maraton to nie tylko niedzielne zmagania na królewskim dystansie. W sobotę, 13 kwietnia amatorzy ruchu na świeżym powietrzu będą mogli się sprawdzić na trasie liczącej zaledwie 5 km. To wszystko w ramach imprezy "Gdańsk na Piątkę". Start i meta będą dokładnie w tym samym miejscu, w którym dzień później rozpoczną i zakończą swoją biegową przygodę maratończycy. Podobne wrażenia czekać będą młodych biegaczy, do 15. roku życia, którzy pokonają trasę odpowiednio dostosowaną do wieku małych sportowców.

Program 5. Gdańsk Maratonu:

Piątek, 12 kwietnia 2019

15.00 – 20.00 Odbiór pakietów startowych: 5. Gdańsk Maraton, Sztafeta Maratońska, Bieg na 5 km, Biegi dla dzieci (hala B)

15.00 – 20.00 EXPO (hala B)

Sobota, 13 kwietnia 2019

10.00 – 10.30 odbiór pakietów startowych Bieg na 5 km (hala B)

10.00 – 13.10* odbiór pakietów startowych Biegi dla Dzieci (hala B)

10.00 – 18.00 odbiór pakietów startowych: 5. Gdańsk Maraton i Sztafeta Maratońska (hala B)

10.00 – 18.00 EXPO (hala B) oraz Strefa zabaw dla dzieci (hala A)

10.00 – 15.00 Depozyt Biegu na 5 km i Biegów dla Dzieci (hala C)

11.00 Start Biegu na 5 km

11.45 Dekoracje Biegu na 5 km (hala B)

13.00 – 18.00 Pasta Party (hala A)

od 12.00 Start Biegów dla Dzieci (hala B)

12.00 Roczniki 2004 – 2005 (14 – 15 lat), dystans 1500m

12.15 Roczniki 2006 – 2007 (12 – 13 lat), dystans 1500m

12.30 Roczniki 2008 – 2009 (10 – 11 lat), dystans 1000m

12.40 Roczniki 2010 – 2011 (dziewczęta 8 – 9 lat), dystans 800m

12.50 Roczniki 2010 – 2011 (chłopcy 8 – 9 lat), dystans 800m

13.00 Roczniki 2012 -2013 (dziewczęta 6 – 7 lat), dystans 400m

13.10 Roczniki 2012 -2013 (chłopcy 6 – 7 lat), dystans 400m

13.20 Roczniki 2014 – 2015 (dziewczęta 4 – 5), dystans 200m

13.30 Roczniki 2014 – 2015 (chłopcy 4 – 5), dystans 200m

13.40 Rocznik 2016 – 2018 (dzieci do 3 lat), dystans 100m

13.50 Dekoracje Biegów dla Dzieci (hala B)

Niedziela, 14 kwietnia 2019

7.00 – 15.00 EXPO (hala B), Strefa zabaw dla dzieci (hala A) oraz depozyt (hala C)

7.00 – 8.00 Odbiór pakietów startowych (hala B)

8.45 Rozgrzewka (scena ul. Żaglowa)

8.45 Odjazd autobusów dla zawodników zmian sztafet (ul. Żaglowa)

9.00 Start 5. Gdańsk Maratonu (ul. Żaglowa)

9.02 Start Sztafety Maratońskiej (ul. Żaglowa)

11.00 – 15.00 Wydawanie posiłków regeneracyjnych (hala A)

13.00 Dekoracje 5. Gdańsk Maratonu i Sztafety Maratońskiej (hala B)

15.00 Zakończenie 5. Gdańsk Maratonu

* pakiety dla dzieci wydawane są do 30 minut przed startem w poszczególnej kategorii wiekowej

Maraton w Santiago ku czci ofiar reżimu Pinocheta