5. Karnawał Latawców na Wyspie Sobieszewskiej. Motywem przewodnim - KOSMOS

Tegorocznym motywem kolejnej edycji Karnawału Latawców na Wyspie Sobieszewskiej będzie kosmos.

1 czerwca, od 11.00 do 15.00 na plaży Wyspy Sobieszewskiej (wejście nr 16) odbędzie się kolejna już edycja Karnawału Latawców skierowanego do rodzin z dziećmi i hobbystów. Karnawałowi będzie towarzyszył konkurs na najciekawszy, własnoręcznie zrobiony latawiec. Głównym motywem tegorocznej edycji Karnawału Latawców organizowanego przez Miasto Gdańsk, Wyspę Skarbów GAK i Gdański Archipelag Kultury, będzie kosmos. Pragniemy, by niebo nad plażą w Sobieszewie zamieniło się w nieskończoną przestrzeń wyobraźni oraz konstelacji nie z tego świata - deklarują organizatorzy. Na miłośników rękodzieła, czeka konkurs na najlepszy latawiec stworzony własnoręcznie. Przewidziane są nagrody pieniężne – za pierwsze miejsce jest to aż 1000 zł! Regulamin znajduje się pod adresem: http://mdkgdansk.nazwa.pl/pl/fil2/informacja-o-konkursie/ Wśród atrakcji Festiwalu znajdą się warsztaty, gry i zabawy. Uczestnicy poznają świat mikroorganizmów bałtyckich zamkniętych w kropli wody, poszukają razem odpowiedzi na to, z czego zbudowany jest warkocz komety i jak odróżnić meteoryty od ziemskich kamieni itp. PROGRAM: 1 czerwca 2019 /sobota/ godz. 11:00 – 15:00 STREFA MIĘDZYGALAKTYCZNEJ PRZYGODY

(warsztaty, gry i zabawy) MikroKOSMOS w kropli wody

Z pomocą Stacji Biologicznej Uniwersytetu Gdańskiego podglądaj świat mikroorganizmów bałtyckich. Kropla wody morskiej jest jak kosmos dla mikroskopijnych okrzemek, sinic i skorupiaków. Zachwyć się różnorodnością barw, kształtów i form życia niewidocznych gołym okiem. Edukatorzy ze Stacji Biologicznej z chęcią dzielą się swoimi pasjami i wiedzą o świecie przyrody. Mikrokosmos Bałtyku podglądać będzie Marta Mazurowicz – oceanograf i przyrodnik oraz Agnieszka Sadowska – biolog środowiskowy.

stacjabiologiczna.ug.edu.pl

Strefa Pouderzeniowa

Poszukamy odpowiedzi na pytania: Czy gwiazdy mogą nam spaść na głowę? Z czego zbudowany jest warkocz komety? Jak odróżnić meteoryty od ziemskich kamieni? W międzyczasie wykonamy kilka kraterów pouderzeniowych!

Prowadzenie: Magdalena Maszewska – Specjalista ds. edukacji matematyczno-fizycznej w Hevelianum hewelianum.pl Lunetarium Kopernika

Tematem przewodnim jest Słońce, jego natura i ruch, przedstawione za pomocą prostych obserwacji i eksperymentów. W tym celu zabieramy nowoczesny teleskop przygotowany specjalnie do oglądania szczegółów tarczy Słońca oraz unikatową replikę XVII w. lunety z ekranem do obserwacji plam słonecznych. Wspólnie składamy przenośne zegary słoneczne, a przez cały czas trwania festiwalu wyznaczamy za pomocą Słońca kierunki świata metodą Kopernika. Pozwoli to ostatecznie sprawdzić działanie naszych zegarów i uchwycić subtelności ruchu naszego największego i najgorętszego latawca.

Prowadzenie Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku frombork.art.pl/pl Quiz – Świadomość ekologiczna mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej**

Uczestnik zabawy będzie musiał najpierw zakręcić kołem nazwanym „kołem ekologii”, na którym w nieregularny sposób będą się powtarzały numerki, oznaczające rodzaj wyzwania. Do wyzwań będą należały: – pytanie z zakresu ekologii Wyspy Sobieszewskiej

– pytanie z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

– zagadka manualna, gdzie uczestnik będzie musiał losowo wybrany przedmiot (potencjalny odpad) wrzucić do prawidłowej atrapy śmietnika (przygotowanego specjalnie na konkurs)

Każdy gracz będzie miał trzy próby zakręcenia kołem, za każde prawidłowe zadanie będzie jeden punkt, czyli do zdobycia max 3 punkty. Punkty będą wymienne na owoce i gadżety związane z segregacją odpadów i ekologią naszej dzielnicy.

Prowadzenie Fundacja Eko Wyspa Kosmiczny Upcycling Czy plastikowe butelki po wodzie i za małe czerwone spodenki mogą się jeszcze do czegoś przydać? Wyrzucanie do śmieci to prościzna. Rusz głową, nie wyrzucaj, lecz przetwarzaj! Podczas warsztatów opowiemy, czym jest upcycling i pokażemy przykłady twórczego przekształcania. Wspólnie własnoręcznie wykonamy „jetpacki”, czyli odrzutowe plecaczki, które poniosą nas w kosmos! Warsztaty poprowadzi zespół Square Upcycling, gdańska marka, tworząca meble i wyposażenie wnętrz metodą upcyclingu. Uczestnictwo jest bezpłatne, materiały zapewniamy. Wpadajcie!

Prowadzenie zespół Square Upcycling www.upcycling.pro Warsztaty tworzenia latawców

Poznajemy tajniki budowania podniebnych konstrukcji, tak by ich puszczanie sprawiło dużo frajdy! GWARANTUJEMY, że latawce wykonane podczas warsztatów z Fundacją Strefa Mocy z pewnością uniosą się w powietrzu!

Prowadzenie: Fundacja Strefa Mocy co roku uczestniczy w festiwalach i różnych imprezach z latawcami w całej Polsce. Jednym z głównych celów Fundacji Strefa Mocy jest promowanie latawców jako formy rodzinnej rekreacji na świeżym powietrzu oraz rozwój sportów latawcowych.

www.fundacjastrefamocy.pl STREFA GRAWITACJI I REKREACJI Kosmiczna bramka

Zabawa polegać będzie na tym, iż w grupach 5-10 osobowych, każdy uczestnik będzie miał możliwość oddania 3-5 strzałów na bramkę, w której będzie stał bramkarz, osoba z grupy, która trafi najwięcej razy otrzyma upominek rzeczowy. Pozostałe osoby otrzymają nagrody pocieszenia – w formie jabłka.

Prowadzenie Fundacja Eko Wyspa

Bieg z prędkością światła

Fundacja Family Challenge w strefie rekreacji wychodzi naprzeciw grawitacji!

Zachęcamy do zmierzenia się z nią poprzez rodzinny bieg dla najbardziej aktywnych. Pokonajcie wyznaczoną trasę z iście świetlną prędkością! Bieg ma charakter zabawy, bez pomiaru czasu. Tylko u nas możecie zostać kosmicznymi sumitami z Jowisza i stanąć do pojedynku: ciężar ciała kontra grawitacja. Plus kręgle, skakanki i inne zabawy.

Prowadzenie – Fundacja Family Challenge. www.familychallenge.pl



STREFA RELAKSU

Autostopem przez galaktykę** Stanowisko Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, to miejsce, w którym dzieci będą mogły stworzyć własną książkę-komiks nt. wyprawy w kosmos – tak jak podpowiada im ich własna wyobraźnia. Jeśli praca plastyczna to dla nich za mało i zechcą taką podróż przeżyć osobiście – nic prostszego! Wystarczy, że wezmą udział w grze terenowej, podczas której wcielą się w role kosmicznych turystów zwiedzających kolejne zakamarki naszej galaktyki. Czy uda się im odwiedzić wszystkie miejsca opisane w przewodniku? Gwiezdne wrota stoją otworem! Podczas międzygalaktycznej podróży nie może zabraknąć kosmicznych makijaży. Galaktycznych autostopowiczów zapraszamy więc także na nasze stanowisko, jeśli chcą wyglądać jak prawdziwe Gwiazdy :)

Prowadzenie – Biblioteka na Wyspie www.wbpg.org.pl/biblioteka_na_wyspie NA SCENIE

To jest nasz świat czyli koncert dzieci-dzieciom. Usłyszymy światowe przeboje takie jak „We Are The World”, „Imagine” czy „Shallow” oraz polskie szlagiery: „Świecie nasz”, „Jak pięknie by mogło być”, „Moja planeta”, „Tolerancja” oraz wiele, wiele innych… . Prow. Katarzyna Burakowska i Mariusz Wala – akompaniament / Klub Winda Gdańskiego Archipelagu Kultury www.winda.gda.pl

Burza pytań i nieskończoność odpowiedzi – quiz

Pierwszy Polak na orbicie to…? W jakiej porze roku można puszczać latawce? Czy Pluton to planeta, planeta karłowata a może gwiazda? Jak latawiec poradziłby sobie w kosmosie? Już teraz zbierajcie wiedzę na temat tajemnic kosmosu oraz Wyspy Sobieszewskiej (historia, przyroda, geografia). Prow. Wyspa Skarbów GAK/ Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej. www.wyspaskarbow.gak.gda.pl / www.spws-wyspa.pl

Na 5. Latawców na Wyspie Sobieszewskiej - wstęp wolny TUTAJ szczegóły programu: http://mdkgdansk.nazwa.pl/pl/fil2/program/ Przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich dni: