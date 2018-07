Niektóre wpisy w CV przeszły już do historii. Dostarczyły rozrywki rekruterom i do dzisiaj bawią internautów. Sprawdź, czego pod żadnym pozorem nie należy zamieszczać w CV.

- Źle odbierane są również zdjęcia słabej jakości lub bardzo nieformalne – jeśli nie mamy innego, lepiej nic nie zamieszczać. CV powinno być przejrzyste i konkretne, bez zbędnych ozdobników, kolorowych czcionek, podkreśleń czy kursyw – ocenia Aleksandra Kujawa, menedżer IT Services w firmie Antal.

- Informacje, które nie są konkretne i nic nie wnoszą, nie tylko zwiększają objętość CV, ale też wymagają od rekrutera dodatkowego czasu na zapoznanie się z aplikacją. Warto pominąć wyróżnienia zdobyte w szkole średniej oraz skrócić opis obowiązków pełnionych w poprzednich miejscach pracy. Jeśli kandydat posiada wykształcenie wyższe, niepotrzebne jest podawanie informacji o ukończonym liceum – mówi Paula Rejmer, dyrektor w Hays Poland.

- Bardzo niewielu kandydatów używa konkretnych liczb, pisząc o swoich osiągnięciach. Aż 94 proc. rekruterów uznało, że CV ma dużo większą siłę przekonywania wtedy, gdy zawiera twarde fakty. Na przykład, jeśli jesteś menedżerem sprzedaży, możesz wspomnieć, że udało Ci się osiągnąć wzrost sprzedaży o 20 proc. – zaznacza Sylwia Dzwonkowska, Associate Manager w firmie rekrutacyjnej Michael Page.

- Należy zwracać uwagę na sposób wypowiedzi. Pisanie o sobie w trzeciej osobie jest źle odbierane. Ponadto korzystanie z branżowej terminologii to oznaka profesjonalizmu, przy czym nie można tego mylić z branżowym żargonem, który więcej komplikuje niż wyjaśnia – podkreśla Adam Tyszkiewicz.

Niestosowne ubranie czy zbyt duże spoufalanie się podczas rozmowy kwalifikacyjnej mogą niechybnie wpłynąć na wynik rekrutacji. Często jednak problemy zaczynają się już na poziomie selekcji, kiedy rekruter zastanawia się, do których kandydatów oddzwonić. Chociaż głos rozsądku podpowiada, aby nie przesadzać z wylewnością w curriculum vitae, niektórzy kandydaci udzielają informacji, które w najlepszym przypadku mogą okazać się śmieszne. W najgorszym razie wywołują poczucie konsternacji i zgorszenia.W dokumentach aplikacyjnych dobrze widziane są profesjonalne zdjęcia, jednak niektórzy nad zrobienie dobrego wrażenia przedkładają chwalenie się, np. wakacjami na Wyspach Kanaryjskich. Tymczasem na czarnej liście rekruterów znajdują się: zdjęcia w bikini, z imprez czy w okularach przeciwsłonecznych. Jak podkreśla Natalia Bogdan, prezes Agencji Jobhouse, CV nie powinno zawierać: selfie, ujęć w niebiznesowym stroju, portretów na tle budynków i z osobami trzecimi.Ideałem szczęścia byłoby, gdyby zdjęcie w CV korespondowało ze stanowiskiem, o które się ubiegasz. O ile w agencji reklamowej można pozwolić sobie na nutkę szaleństwa, o tyle w większości branży dokumenty aplikacyjne mają charakter bardziej formalny.Idealny adres email powinien zawierać imię i nazwisko . Rekruterzy zwracają też uwagę na domenę. Jeżeli nie ubiegasz się o stanowisko pani do towarzystwa, zrezygnuj z adresów w dziwnych domenach, np. kończących się na @buziaczek.pl.Osoby szukające pracy prześcigają się w kreatywności pod względem zainteresowań. Natalia Bogdan, prezes Agencji Jobhous, podaje przykłady wyjątkowo kontrowersyjnych wpisów w rubryce z zainteresowaniami, takich jak biografia Hitlera czy okultyzm.Nie należy również eksponować słabości do używek, np. alkoholu, zamiłowania do kobiet i zabawy. Podobnie źle odbierana jest zbyt duża szczegółowość. Deklarując zamiłowanie do zwierząt, nie musimy wymieniać liczby posiadanych chomików, a ubiegając się o pracę w mediach społecznościowych, możemy pominąć tendencyjne wskazywanie wśród zainteresowań Facebooka.Zainteresowania nie muszą wiązać się bezpośrednio z tematyką, którą masz się zajmować. Lepiej, aby świadczyły o rozległych horyzontach czy sugerowały posiadanie predyspozycji wymaganych na danym stanowisku. Zamiłowanie do kuchni włoskiej może działać na korzyść kelnera w sycylijskiej restauracji, ale informacje, że lubi filmy grozy, nie wniesie nic nowego..Przy okazji wymieniania poszczególnych osiągnięć może wyjść brak profesjonalizmu. Abstrahując już od tego, że nie powinno się zagłębiać w zbyt dalekiej przeszłości, niektórzy kandydaci chwalą się sukcesami, które niekoniecznie mają związek z pracą. Obok „umiejętności wypicia dużych ilości alkoholu” czy „posiadania BMW” pojawiają się inne, niepokojące wręcz deklaracje. Jeden z kandydatów do pracy wskazał na „planowanie nowych inwestycji na kilka milionów, ponad przewidzianym budżetem”. Rekruterzy oczekują przydatnych, mierzalnych informacji.Starając się wypaść na profesjonalistów, niektórzy używają branżowych, zawiłych określeń. W ten sposób mogą szybko zrazić do siebie rekrutera. Równie topornie brzmi pisanie o sobie w trzeciej osobie. Jeden z wpisów w CV, który zaskarbił naszą sympatię, brzmiał: „tworzył aplikacje mobilne na Androdida do kontrolowania ze smarthome'a poszczegolnych urządzeń w domu - takich, jak kamery, żarówki, switche, głośniki czy buttony”.Jeżeli chcesz przygotować dobre CV, pamiętaj, aby zawrzeć w nim aktualne informacje związane ze stanowiskiem, o które się ubiegasz. Poproś osobę trzecią o sprawdzenie dokumentu i podzielenie się swoimi uwagami. Możesz także przejrzeć przykładowe wzrosty CV w internecie.