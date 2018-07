Największą gafą i już w zasadzie na wstępie wykluczam taka osobę... to jej zdjęcie np z wakacji, albo okularach słonecznych, w nieformalnym stroju i generalnie ujmując niepoważne. Jak można dodać do CV tego rodzaju zdjęcia?

Wtedy już wiem co to za osoba stara się o kandydaturę i wiem, że na pewno u mnie pracy nie znajdzie.