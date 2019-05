5 scen, 12 koncertów 150 artystów, czyli święto Wolności i Solidarności w Gdańsku

Posłuchamy m. im. piosenki zespołu Kult "Arahja" i słów jakże aktualnych, że "nasz dom murem przedzielony". Będzie też, co nikogo nie powinno dziwić, wielki przebój Niemena "Dziwny jest ten świat". A słowa, z którymi mamy zostać po koncercie "My nie chcemy się bić, my chcemy się całować" pochodzą z piosenki zespołu Happysad. I to usłyszymy na finał.

To tylko fragment trzygodzinnego koncertu, który zaplanowano na 4 czerwca, w ramach obchodów Święta Wolności i Solidarności w Gdańsku, z okazji 30 rocznicy pierwszych, częściowo wolnych wyborów w Polsce.

Koncert reżyseruje Bolesław Pawica. Na konferencji prasowej w Europejskim Centrum Solidarności reżyser mówił, że to multimedialne widowisko będzie muzyczną opowieścią, która rozpocznie się w 1980 roku w Stoczni Gdańskiej i muzycy poprowadzą nas aż do dzisiejszych czasów.

W tym koncercie wystąpią trzy pokolenia polskich gwiazd (około 100 wykonawców) m. in: Perfect, Dżem, Oddział Zamknięty, Lady Pank, Krystyna Prońko, Kayah, Kasia Kowalska, Krzysztof Zalewski, Michał Szpak i wiele innych.

Ale to tylko jedna z muzycznych atrakcji, przygotowana przez organizatorów obchodów. Dziennikarz radiowy Piotr Metz opowiadał na konferencji w ECS m.in. o dwóch koncertach, które zaplanowano na 1 czerwca. Pierwszy, o godz. 14, przeznaczony jest przede wszystkim dla dzieci, a drugi o godz. 20 dla rodziców. Dyrektorem artystycznym obu koncertów jest Wojciech Waglewski. W części dziecięcej młodsza widownia posłucha m.in. piosenek z albumu "Małe Wu Wu". A wieczorem na scenie pojawi się zespół Voo Voo, Wojciech Mazolewski i Tomek Organek ze swoimi gośćmi. - To będzie jeden strumień mieszającej się muzyki - zapowiada Metz, kurator muzyczny tych koncertów.