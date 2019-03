6. edycja AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2019. Ruszyły zapisy. Specjalne rabaty dla pierwszych chętnych!

Szósta edycja największego biegu ulicznego w Gdańsku odbędzie się w terminie 16-17 listopada 2019 r.

W ramach tegorocznej imprezy na zawodników ponownie będzie czekać rywalizacja na trzech dystansach: 5 km, 10 km i półmaraton. Zapisy właśnie wystartowały, a na pierwszych zapisanych czekają specjalne rabaty.

Na dystansach 5 km oraz 10 km obowiązują specjalne rabaty dla pierwszych 100 zapisanych osób. W przypadku półmaratonu, promocyjną cenę pakietu startowego uzyska pierwszych 1000 biegaczy.

Podczas AmberExpo Półmaraton Gdańsk biegacze tradycyjnie przemierzą główne ulice Gdańska i mijać będą największe symbole miasta, jak np.: Zielone Żurawie KONE, Europejskie Centrum Solidarności czy popularny „ZIELENIAK”.

W tym roku podobnie jak podczas poprzednich edycji zawodnicy wystartują z ul. Żaglowej, sprzed hali AmberExpo, meta zlokalizowana będzie wewnątrz hali – siedzibie Międzynarodowych Targów Gdańskich. To tutaj biegacze będą mogli odebrać pakiet startowy, zjeść ciepły posiłek czy skorzystać z masażu.

Kibice będą mogli obserwować cały przebieg wyścigu na telebimie oraz dopingować wszystkich zawodników wbiegających na metę. Kolejny raz nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych w specjalnie na tę okazję przygotowanej strefie.

- Rok temu, po raz pierwszy umożliwiliśmy zawodnikom start na nowym dystansie 10 km, w tym roku Nocna Dycha znowu pojawi się w programie. Tym samym, dorośli biegacze startujący w AmberExpo Półmaraton Gdańsk będą mieli do wyboru jeden z trzech dystansów. Trzy dystanse czekają również na najmłodszych, którzy wezmą udział w zawodach biegowych – Amber Kids.

Kontynuowane będą także, cieszące się ogromną popularnością klasyfikacje dodatkowe, jak: „Bieg z wózkiem dziecięcym”, czy Firmowa Piątka - klasyfikacja dla firm, które będą walczyły o miano najlepszego teamu na tym dystansie. Aby zostać sklasyfikowanym w ramach „Firmowej Piątki” drużyna musi się składać z przynajmniej pięciu zawodników, którzy podadzą taką samą nazwę w polu „klub”. – mówi Rafał Zakrzewski, dyrektor AmberExpo Półmaraton Gdańsk.

Trasy AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2019 są atestowane przez PZLA i pozostaną bez zmian w stosunku do ubiegłorocznej edycji, co będzie doskonałą okazją do sprawdzenia się ponownie na tej samej trasie i porównania wyników – dodaje Rafał Zakrzewski.

Zapisy na tegoroczną, szóstą edycją AmbeExpo Półmaraton Gdańsk właśnie się rozpoczęły. Aby wziąć udział w zawodach na wybranym dystansie wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na oficjalnej stronie imprezy: [a]http://polmaratongdansk.pl/;Kliknij TUTAJ![/a]

Organizatorami imprezy są: AZS Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego w Gdańsku oraz LABOSPORT Polska.

