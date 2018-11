60 sekund biznesu: Migracje Zarobkowe. Z kraju wyjedziemy za minimum 3 tys zł netto

To co skłania Polaków do wyjazdu, to pensja w okolicy 3- 3,5 tys zł netto i co ciekawe to nie zawsze są kraje Europy Zachodniej. Jest dosyć duża grupa polaków, która rozważa wyjazd do Czech, szczególnie są to osoby z południowej części naszego kraju. Tam zarobki są zdecydowanie niższe, ale też mniejsze są bariery: językowe, kulturowe- tłumaczy w rozmowie z AIP Tomasz Ślęzak, wiceprezes zarządu Work Service S.A.-Czescy pracodawcy bardzo sobie cenią Polaków i chętnie ich zatrudniają- dodaje.