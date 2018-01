10-osobowa orkiestra Zeitkratzer grała 'Metal Machine Music' Lou Reeda, a teraz sięgnęła do nagrań Kraftwerk (© mat. prasowe/fot. Johan Coudoux)

Ósme Dni Muzyki Nowej odbędą się w dniach 18-21 stycznia 2018 roku w klubie Żak w Gdańsku Wrzeszczu. To wydarzenie, podczas którego usłyszymy nietypowe wykorzystanie gitary elektrycznej, analogowe samplowanie kaset magnetofonowych, interpretacje muzyki średniowiecznej...

- Podczas 8. Dni Muzyki Nowej chcemy pokazać inne oblicze znanej dotychczas muzyki lub instrumentów i urządzeń obecnych w popkulturze - mówi Jakub Knera, kurator festiwalu. - Tegoroczny program ma na celu podkreślenie twórczej kreatywności, która wydobywa potencjał poprzez reinterpretację lub odkrywanie możliwości drzemiących w dobrze znanych instrumentach. Będziemy pokazywać to, co znane w nowym kontekście i nowych okolicznościach, odkrywać potencjał drzemiący w instrumentach, przywoływać przeszłość w nowej odsłonie. Chcemy zaskakiwać - dodaje.



Koncerty rozpoczynać się będą o godzinie 20:00.

Każdego dnia wystąpią co najmniej dwa zespoły, a muzyka jaką będą prezentować często będzie wykonywana po raz pierwszy publicznie.



Program festiwalu Dni Muzyki Nowej:



18.01.2018 g. 20.00

NORBERTO LOBO & ERIC CHENAUX / THE BYRE / POLSKA PREMIERA

Norberto Lobo - gitara elektryczna / Eric Chenaux - gitara elektryczna



TRYS SAULĖS / PRAPREMIERA

Dominika Korzeniecka – perkusja / Marcin Dymiter - gitara elektryczna / Artur Krychowiak - gitara elektryczna





19.01.2018 g. 20.00



SUSAN ALCORN / POLSKA PREMIERA

Susan Alcorn - steel pedal, efekty



DOMINIK STRYCHARSKI & BARBARA DRĄŻKOWSKA / PLAY ANDRIESSEN & STRYCHARSKI

Dominik Strycharski - flet, elektronika, wokal / Barbara Drążkowska - fortepian





20.01.2018 g. 20.00



A.K.KLOSOWSKI / PLAYS THE KASSETTENINSTRUMENT / POLSKA PREMIERA

Arnd Kai Klosowski - elektronika, kasety



NANOOK OF THE NORTH / NANOOK OF THE NORTH / PREMIERA

Stefan Wesołowski - fortepian, elektronika / Piotr Kaliński - elektronika





21.01.2018 g. 20.00



BASTARDA / PROMITAT ETERNO

Paweł Szamburski - klarnet / Tomasz Pokrzywiński - wiolonczela / Michał Górczyński - klarnet basowy



ZEITKRATZER / PERFORMS SONGS FROM "KRAFTWERK" AND "KRAFTWERK 2" / POLSKA PREMIERA

Frank Gratkowski - flet, klarnety / Elena Kakaliagou - róg / Hilary Jeffery - puzon / Reinhold Friedl - harmonia, fortepian / Didier Ascour - gitara / Maurice de Martin - perkusja / Lisa Marie Landgraf - skrzypce / Nora Krahl - wiolonczela / Elisabeth Coudoux - wiolonczela / Ulrich Phillipp - kontrabas





BILETY

od 35 zł do 23 zł, (30 zł - zniżka na Kartę do Kultury), karnet - 90 zł.



8. Dni Muzyki Nowej

Klub ŻAK. Gdańsk, al. Grunwaldzka 195/197

18-21 stycznia 2018

bilety: 35 - 90 zł





Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.