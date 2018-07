8 lat temu, w ciepłą noc z 16 na 17 lipca 2018 Iwona Wieczorek wracała z imprezy. Przez kilka lat nie udało się ustalić, co stało się dokładnie tej nocy. Korzystano z nagrań monitoringu, a w sprawę zaangażowali się nie tylko śledczy z Pomorza, ale też jasnowidz i detektyw Krzysztof Rutkowski.

Ciężko uwierzyć, że od tego momentu minęło już 8 lat. 19-letnia wówczas dziewczyna wracała o świcie z imprezy. Od domu dzieliło ją 20 minut, a jednak nie udało się jej tam dotrzeć. Co się z nią stało? Policja od wielu lat szukała odpowiedzi na to pytanie. Została porwana, zamordowana? Przeszukiwano teren, którym wówczas wracała sama. Używano georadarów, przesłuchiwano wiele osób.Ta sprawa nurtowała nie tylko mieszkańców Pomorza, ale całą Polskę - jak wracająca o świcie drobna blondynka mogła przepaść bez śladu?Co kilka miesięcy pojawiał się nowy trop, który miał rozwiązać zagadkę. Wiele z nich było krzywdzących dla matki dziewczyny, która na każdy ślad zaginionej córki reagowała bardzo emocjonalnie. Śledczy łączyli ze sobą różne sprawy, które miały doprowadzić ich do osoby odpowiedzialnej za zaginięcie.Ostatnie poszukiwania policji odbywały się w grudniu zeszłego roku. Nie udało się jednak ustalić więcej ponad to, co już było wiadomo. Poszukiwania w pobliskich parkach nie pomogły rozwiązać zagadki zniknięcia dziewczyny, ale udało się odnaleźć szczątki z II Wojny Światowej.Przełomowym miał się okazać moment, gdy agencja detektywistyczna przedstawiła analizę filmu. Policja odniosła się do tego.Wielokrotnie rozmawiano z matką zaginionej dziewczyny - mówiła ona o tęsknocie, złości i bezradności. Co jakiś czas dostawała sygnały i wiadomości od osób, które oświadczały, że wiedzą, gdzie Iwona się znajduje. Najczęściej za informacje żądano pieniędzy.Po poszukiwaniach w Parku Reagana, które nie wniosły wiele do śledztwa, policjanci zapowiedzieli, że nie przestają szukać dziewczyny.Co roku ludzie giną bez śladu - większość z nich udaje się odnaleźć w ciągu 14 dni od zgłoszenia zaginięcia. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy poszukiwania trwają miesiącami, a nawet latami. Jeśli widziałeś/widziałaś którąś z zaginionych osób - zgłoś to policji.