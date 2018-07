Przez noc z wtorku 17 lipca na środę 18 lipca pomorscy strażacy odnotowali 80 zdarzeń związanych ze złymi warunkami atmosferycznymi. Z powodu intensywnych opadów na terenie województwa pomorskiego zalane zostały ulice i posesje, a silny wiatr łamał gałęzie.

Silny wiatr i ulewne deszcze doprowadziły do wielu podtopień. Sytuacja była zdecydowanie najpoważniejsza w okolicach Gdyni, gdzie strażacy interweniowali aż 30 razy.- Są to niewielkie podtopienia związane z intensywnym, krótkotrwałym opadem. Obecnie nie zwiększa się liczba zgłoszeń, a strażacy kończą swoje działania. Jeżeli pogoda będzie sprzyjać to mam nadzieję, że do godzin południowych wszystkie działania zostaną zakończone - powiedział, rzecznik prasowy KM PSP w Gdyni.Obecnie strażacy biorą udział w. Wśród zalanych posesji znajdują się między innymi piwnice przy ul. Portowej. Szczęśliwie nikt nie ucierpiał podczas nocnych burz i intensywnych opadów.W Gdańsku sytuacja była o wiele spokojniejsza, dlatego pracujący tu strażacy wsparli działania gdyńskich służb.Nocne burze zarejestrowano w północnej i wschodniej części województwa. Szczególnie intensywnie. Podtopienia były efektem przechodzącego frontu atmosferycznego z okolic Kaliningradu. Synoptycy zapowiadają możliwość wystąpienia dalszych opadów deszczu i lokalnych burz, które mogą utrzymać się do godzin popołudniowych i wieczornych.