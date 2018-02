Czy pizza była w kosmosie? Owszem. 7 ciekawostek, których nie wiedzieliście!

Przepis jest prosty: ciasto, pomidory i dużo sera. Reszta to już dodatki, w zależności od upodobań. Wegetariańska, z dużą ilością mięsa, na cienkim albo grubym cieście – jaką wybieracie najczęściej? Sprawdzamy upodobania!Polacy uwielbiają pizzę. Jednak nie tylko my nie wyobrażamy sobie bez niej życia – czy istnieje bardziej uniwersalne danie? Pizza jest dobra na kryzysowe sytuacje, na imprezę i gdy chcemy poprawić sobie nastrój. Oddanie ostatniego kawałka pizzy komuś to wyraz najszczerszych uczuć. Skąd wzięło się święto i co może Was jeszcze zaskoczyć? Sprawdzamy.Prosta i skromna wersja pizzy jest w istocie królewską. Dlaczego? Otóż gdy królowa Margherita di Savoia zwiedzała Włochy 1889 roku spróbowała chlebka z pomidorami, bazylią i mozzarellą, to od razu straciła dla niego głowę. To połączenie nazwano na jej cześć, a dzisiaj znajduje się ono w menu wszystkich pizzerii.Wynika z tego, że jest ono w stałym menu sporej części mieszkańców Stanów. Jak w takich statystykach wypadają Polacy? Otóż pizzę je przynajmniej raz w ciągu miesiąca ponad 60% z nas. Odkąd pojawia się coraz więcej przepisów na pizzę na spodzie kalafiora albo z mąki bezglutenowej coraz więcej osób będących nawet na dość restrykcyjnej diecie może sobie na jej różne wersje pozwolić.Chociaż uważa się, że jest to potrawa pochodząca z Włoch, to pierwsze chlebki, które posmarowane były ziołami i oliwą pochodzą od Greków. To Włosi jednak dopełnili dzieła dodając w późniejszym czasie do nich sos pomidorowy.Czy wyobrażacie sobie, że na Waszym placku ich nie ma? To sos z nich jest bazą całości. Tuż po sprowadzeniu ich do Włoch w XVI wieku były one jednak uważane za trujące. Po ich zjedzeniu krew miała zamieniać się w kwas. Dobrze, że szybko się do nich przekonano.Kwestia kontrowersyjna. Dyskusja o tym, czy na tym wspaniałym placku powinien znaleźć się ananas, można toczyć godzinami. Jedni będą tego bronić, inni mówić, że to się nie godzi. Gdybyście mieli wątpliwości – przywędrowała do nas z Kanady. Prawdopodobnie autorem tego „przepisu” był Grek, który akurat w tym kraju przebywał i stało się to w 1962 roku. Dyskusja na temat tego, że Kanada nie dała światu nic dobrego, pozostaje więc otwarta. Oczywiście z przymrużeniem oka.W prawdziwej włoskiej knajpie sosu czosnkowego nie uświadczymy. Ewentualnie możemy dostać ten sam pomidorowy, którym pizzę posmarowano, bądź oliwę. W końcu jeśli mamy delektować się połączeniem pomidorów, sera i ziół, to bez przyćmiewania tego ketchupem czy czosnkiem.W 2001 roku ciasto odbyło podróż… w kosmos. Dostarczono ją na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Koszt dostawy? Ponad milion dolarów . Dlatego jeśli pizzeria, z której chcecie zamówić wydaje się Wam daleko, przypomnijcie sobie tę wyprawę.