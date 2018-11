90. urodziny Ennio Morricone

Maestro Ennio Morricone skomponował ponad 500 utworów muzycznych dla kina i telewizji, a także ponad 100 dzieł muzyki tworzonej z jego inspiracji, którą sam nazywa muzyką absolutną. Cykl „60 years of music” oznacza 6 dekad pracy Maestro jako profesjonalnego kompozytora i dyrygenta.

Od początku trasy w 2016 roku Maestro poprowadził ponad 50 koncertów w 35 europejskich miastach, a zaplanowane jest kolejnych 11. Ponad 650 000 widzów było uczestnikami tej wyjątkowej produkcji.

Ennio Morricone skomponował i nagrał ścieżkę dźwiękową do najnowszego filmu Quentina Tarantino “Nienawistna Ósemka”, za którą został uhonorowany najważniejszymi, międzynarodowymi nagrodami, między innymi Nagrodę Akademii Filmowej za najlepszą muzykę oryginalną, szóstą nagrodę BAFTA za najlepszą muzykę oraz trzecią nagrodę Złoty Glob również za najlepszą muzykę.

Komentując trwającą trasę koncertową, Ennio Morricone powiedział: „Czuję się uprzywilejowany i podekscytowany, że świętuję moje 90. urodziny w tak wspaniałym stanie zdrowia. Błogosławieństwem jest koncertowanie we wszystkich pięknych miastach europejskich i jestem wdzięczny za uznanie, którą moja publiczność nadal okazuje.”

Zapytany o to, jak Maestro patrzy w przyszłość, odpowiada po prostu: „Do zobaczenia za dziesięć lat, podczas kolejnej, wielkiej uroczystości!”

Maestro Morricone będzie osobiście dyrygował orkiestrą i chórem ponad 200 osób występujących jednocześnie na jednej scenie.

Nadchodzące koncerty wykona Czeska Narodowa Orkiestra Symfoniczna i lokalne chóry.

NADCHODZĄCE KONCERTY MAESTRO ENNIO MORRICONE

listopad 2018

23 listopada Paryż AccorHotels Arena

24 listopada Bruksela Palais 12

26 listopada Londyn O2 Arena

styczeń 2019

19 stycznia Kraków Tauron Arena

21 stycznia Berlin Tempodrom

23 stycznia Budapeszt Papp Laszlo Arena

25 stycznia Praga O2 Arena

27 stycznia Sztokholm Ericsson Globe

28 stycznia Oslo Telenor Arena

luty 2019

13 lutego Antwerp Sportpaleis

15 lutego Dublin 3Arena

Ennio Morricone

Ennio Morricone urodził się w Rzymie 10 listopada 1928. Talent i zamiłowanie do muzyki odziedziczył po ojcu, słynnym włoskim trębaczu. Już w wieku sześciu lat stworzył pierwsze kompozycje.

Moricone napisał muzykę do ponad 500 filmów, współpracował z reżyserami włoskimi i międzynarodowymi, w tym Sergio Leone, Gillo Pontecorvo, Pier Paolo Pasolini, Bernardo Bertolucci, Giuliano Montaldo, Lina Wertmüller, Giuseppe Tornatore, Brian De Palma, Roman Polański, Warren Beatty, Adrian Lyne, Oliver Stone, Margarethe von Trotta, Henry Verneuil, Pedro Almodovar i Roland Joffe. Do jego najbardziej znanych filmów należą: „Bitwa o Algier”, „Sacco i Vanzetti”, „Cinema Paradiso”, „The Legend of 1900”, „Malena”, „Nietykalni”, „Pewnego razu w Ameryce”.

Podczas swojej długiej kariery, Ennio Morricone otrzymał również wiele nagród. Najważniejsze to: Złoty Lew i honorowy Oscar został przyznany w 2003 roku, pięć nominacji do nagrody BAFTA, siedem nominacji do Oscarów, trzy Złote Globy, Grammy i Nagrodę Europejskiego Przemysłu Filmowego. W 2009 roku, ówczesny prezydent Republiki Francuskiej Nicolas Sarkozy podpisał dekret o mianowaniu Morricone do rangi Rycerza Orderu Legii Honorowej.

W 2007 roku Morricone otrzymał Honorową Nagrodę "Oscara za jego wspaniały i wieloaspektowy wkład w dziedzinie muzyki filmowej".

Dorobek Morricone to również muzyka do seriali telewizyjnych: „Karol and The End of a Mystery”, „72 Meters” i „Fateless”. Jego muzyka w ostatnich latach była wielokrotnie powtórnie wykorzystywana w wielu serialach i filmach, w tym Quentina Tarrantino „Kill Bill” 92003, „Death Proof” (2007), „Bękarty Wojny” (2009), i „Django” (2012). W 2015 roku Morricone po raz pierwszy miał okazję współpracować z Tarrantino bezpośrednio. Napisał muzykę do jego filmu „Nienawistna Ósemka”, a już następnego dnia po prapremierze otrzymał nominację do Złotego Globu w kategorii Najbardziej Oryginalna Ścieżka Dźwiękowa.

W lutym 2015 roku została wznowiona trasa artysty. Zaplanowane zostało 20 koncertów w 12 największych arenach w Europie takich jak O2 w Londynie czy Ziggo Dome w Amsterdamie. Koncerty zgromadziły w 2014 roku

łącznie 350 tysięcy widzów, a od tamtej pory artysta sprzedał kolejne pół miliona biletów za sprawą trasy „60 Years of Music Tour”. Było to planowo ostatnie tournée Ennio Morricone. Kompozytor powraca jednak z jubileuszową trasą z okazji 90-tych urodzin. Pięć koncertów w Europie, w tym styczniowy występ w krakowskiej Tauron Arenie.

Ennio Morricone z Czeską Narodową Orkiestrą Symfoniczną | Kraków 2019

19 stycznia 2018 r., TAURON Arena Kraków, ul. Stanisława Lema 7

Organizator: JVS Group Sp. z o.o.

Więcej informacji: www.jvsgroup.cz/pl oraz www.facebook.com/jvsgrouppl

Bilety dostępne na: www.ebilet.pl