(© Fot. Piotr Hukało)

Masz zdjęcie do tego tematu? Wyślij

Po meczu Lechii Gdańsk z Wisłą Kraków obaj trenerzy byli zadowoleni z gry swoich zespołów, ale jednocześnie rozczarowani, że ich zespołom nie udało się zdobyć kompletu punktów.

- Jestem zadowolony z naszej gry, ale już nie z remisu z Wisłą - mówił po meczu Adam Owen, trener biało-zielonych. - Patrząc na naszą grę, to zasłużyliśmy na więcej niż jeden punkt, bo prezentowaliśmy się lepiej niż Wisła i stworzyliśmy więcej sytuacji bramkowych. Chcę wygrywać każdy mecz i dlatego jestem rozczarowany tym remisem.



Szkoleniowiec Lechii wyjaśnił przeprowadzone zmiany.



- Paweł Stolarski doznał kontuzji, chyba ma problemy z biodrem. Zdjąłem Simeona Sławczewa, bo uznałem, że potrzebujemy więcej energii w środku pola. Z kolei Filip Mladenović zagrał pierwszy mecz od początku i uznałem, że tyle minut mu wystarczy - zdradził Owen.



Skład Lechii zdecydowanie został odmłodzony. W obronie zagrał Adam Chrzanowski, na ławce rezerwowych mecz przesiedział Milos Krasić, a w ogóle w kadrze na to spotkanie nie znaleźli się Jakub Wawrzyniak i Grzegorz Wojtkowiak.



- Chrzanowski zagrał pierwsze 90 minut w ekstraklasie i jestem z niego bardzo zadowolony. Podobnie jak z postawy Gersona, Joao Nunesa i Pawła Stolarskiego. To zawodnicy, którzy mają po 20-21 lat, z wyjątkiem nieco starszego Gersona. Nie do końca tak jest, że w ten sposób odmładzam zespół. Wybrałem zawodników, którzy mieli nam zapewnić dobrą grę i trzy punkty. Mimo wieku pokazali się z dobrej strony na treningach i w sparingach. Docelowo chcemy odmłodzić skład, ale wybór zawodników na mecz z Wisłą podyktowany był ich aktualną formą - zapewnił Owen.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.