Lechia Gdańsk wygrała z Chojniczanką 1:0 w ostatnim meczu sparingowym przed powrotem do rywalizacji w Lotto Ekstraklasie. Wydaje się, że skład wyjściowy był zbliżony do tego, w którym biało-zieloni zagrają z Wisłą Kraków.

- To była szansa zobaczyć wszystkich zawodników, żeby każdy zagrał chociaż kilkanaście minut - mówi Adam Owen, trener Lechii. - Jak radzą sobie w różnych obszarach boiska, ale jeśli chodzi o mecz z Wisłą, to jeszcze nie podjąłem decyzji, w jakim składzie zagramy. Wiem, że moi zawodnicy potrafią grać w dwóch, trzech systemach i to dla mnie ważne przed meczem z Wisłą, bo będę mógł się skoncentrować na wyborze jak najlepszego ustawienia. Pracujemy w trzech systemach odkąd jestem trenerem i dobrze się w nich czujemy. Jak przeanalizujemy grę Wisły, to zdecydujemy w którym ustawieniu zagramy.O pechu mógł mówić Rafał Wolski, który prezentował się dobrze, ale w 28 minucie utykając musiał opuścić boisko.- Rafał po wyskoku dziwnie upadł na nogę na murawę. Wydaje się, że naciągnął mięsień dwugłowy, ale musimy poczekać na dokładne badania - zdradził szkoleniowiec biało-zielonych.Lechia musi wygrywać, bo ma siedem punktów straty do czołowej "ósemki" i tylko dziewięć kolejek do końca pierwszej fazy rozgrywek.- Nie jest tak, że nie mamy nic do stracenia. Najważniejsze, żebyśmy wygrywali mecze i nieważne czy 1:0, 2:0, 3:0. W porównaniu z rundą jesienną na pewno musimy grać lepiej w defensywie - nie ukrywa Owen.Trener biało-zielonych w podstawowym składzie stawia na Adama Chrzanowskiego. Czy to oznacza, że ten młody zawodnik może być graczem wyjściowej "11" i będzie objawieniem w składzie Lechii?- Mamy kilku młodych zawodników, którzy do nas dołączyli, także z naszej akademii. Trenują z nami od początku roku i jestem bardzo zadowolony z ich postawy oraz z tego, jakie robią postępy - powiedział trener Lechii.Szkoleniowca biało-zielonych cieszy wygrana w ostatnim sparingu przed startem rywalizacji w Lotto Ekstraklasie.- Jestem zadowolony z naszej dyspozycji pod względem fizycznym. Także z tego, że na tydzień przed startem ligi wygraliśmy sparing 1:0, bo w piłce liczy się to, żeby zwyciężać. Mieliśmy więcej okazji bramkowych w tym spotkaniu, bo był słupek Marco Paixao i nieuznany gol Simeona Sławczewa ze spalonego. Mogliśmy wygrać wyżej. Cieszy wygrana, ale musimy popracować nad skutecznością, żeby w meczu z Wisłą było już lepiej - zakończył Owen.