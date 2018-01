(© Karolina Misztal)

Runda wiosenna Lotto Ekstraklasy zbliża się wielkimi krokami. Lechię czeka trudne zadanie - walka o to, by awansować do grupy mistrzowskiej. Pomóc drużynie stara się trener Adam Owen.

Lechia w ostatnim sparingu pokonała Pogoń Siedlce 4:1. Skuteczność na pewno cieszy, choć walka o punkty w lidze to zupełnie inna rzeczywistość. Zresztą, zdaniem trenera Adama Owena, nie można jeszcze mówić o optymalnej dyspozycji jego podopiecznych.



- Na pewno nie jesteśmy jeszcze w szczytowej formie. Ta ma przyjść dopiero na mecze ligowe. Moi zawodnicy muszą teraz rozbudzić w sobie mentalność zwycięzców. To, co wydarzyło się w rundzie jesiennej, jest nie do zaakceptowania - mówi stanowczo opiekun gdańskich piłkarzy.



A przypomnijmy, że w 24 dotychczasowych meczach w Lotto Ekstraklasie Lechia zdobyła tylko 21 punktów (sześć zwycięstw, siedem remisów, osiem porażek) i plasuje się na odległym, 11. miejscu w tabeli.



Owen podkreśla, że w rundzie wiosennej Lechia musi w każdym meczu bić się o zwycięstwo. Tym samym ma nadzieję, że etap gubienia punktów biało-zieloni mają już za sobą.



- Moim celem jest teraz pomóc klubowi w dłuższej perspektywie i postawić dobre fundamenty pod dalszy rozwój. Wykonaliśmy już dużo pracy, która ma poprawić naszą sytuację. Dla mnie najważniejsze będą teraz zwycięstwa, a także to, by pomóc drużynie również w innych aspektach funkcjonowania klubu - dodał Owen.



Przypomnijmy, że w pierwszym meczu rundy wiosennej Lechia zagra u siebie z Wisłą Kraków. Spotkanie to zaplanowane zostało na sobotę, 10 lutego (godz. 20.30).



