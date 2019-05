Adamowicz pewna euromandatu. Drugi Wałęsa czy Lewandowski?

- Czekamy jeszcze na oficjalne wyniki, to są wyniki sondażowe - zaznaczyła na wstępie Magdalena Adamowicz . - Ale bardzo się cieszę, bo zależy mi na tym, żeby Europa była zjednoczona. Jeżeli jest ktoś, kto uważa, że żeby wygrać wybory, trzeba obiecywać mosty na nieistniejących rzekach, że nieważne jest to, o czym mówiłam, czyli walka przeciwko mowie nienawiści, walka o silną i zjednoczoną Europę, to myślę, że już więcej takich osób nie będzie - mówiła Magdalena Adamowicz.

Kilka minut po godz. 21, gdy pojawiły się sondażowe wyniki, nastroje były już zdecydowanie gorsze, a zebrani z rozczarowaniem słuchali wystąpienia Grzegorza Schetyny. Atmosfera poprawiła się nieco, gdy pojawiły się spekulacje co do tego, kto dostał mandat europosła.

Sondażowe wyniki wyborów do europarlamentu. Lewandowski czy Wałęsa? "To jest powtórka z rozrywki 5 lat temu"

Cały czas ważyły się losy kolejnego potencjalnego europosła - nie było bowiem wiadomo, czy drugi mandat przypadnie Jarosławowi Wałęsie, czy Januszowi Lewandowskiego, pomorskiej „jedynki”.

- Oczywiście stawiam na siebie, ale poczekajmy - mówił Jarosław Wałęsa, który - jak we wszystkich poprzednich eurowyborach - startował z 10 miejsca. - To jest powtórka z rozrywki 5 lat temu. Wtedy do wtorku, do oficjalnego ogłoszenia wyników, nie wiedziałem, czy mam mandat, czy nie. Czekam na podliczenie wszystkich głosów, wtedy będzie można oceniać. Najważniejsze, żeby cała nasza reprezentacja w Parlamencie Europejskim rozumiała, jak wiele ważnych spraw będzie poruszanych w najbliższych miesiącach i latach. Ludzie, którzy się dostaną, muszą sobie zdawać sprawę z ogromu pracy, jaki ich czeka.

- Można było mieć bardziej europejską kampanię, ale Jarosław Kaczyński uciekał z terenu dla siebie niewygodnego - oceniał z kolei Janusz Lewandowski. Taka była jego strategia kampanii, żeby nie była na tematy europejskie, tylko na krajowe. W tym sensie musieliśmy za nim nadążać, ale to była kampania nie na temat.

Dopytywany przez nas o to, jak ocenia swoje szanse na mandat, mówił:- Poczekajmy na oficjalne wyniki. Nie wiem, czy nadal będę zasiadał w Parlamencie Europejskim. Ale chcę pogratulować Magdzie Adamowicz kampanii. Wiem, że ta kampania była nietypowa, były w niej inne emocje, które zmieniły jej ton na Pomorzu. Dziękuję też wyborcom na Pomorzu, bo uczestniczyli w wygranej dla Koalicji Europejskiej kampanii. To dobry prognostyk przed wyborami parlamentarnymi.