Piotr Kowalczuk, wiceprezydent Gdańska ds. polityki społecznej będzie liderem listy do rady miasta z Zaspy i Przymorza komitetu prezydenta Pawła Adamowicza. Polityk zapowiedział to w sobotę na specjalnym briefingu, na którym przedstawił również „bon żłobkowy” i pomysł rozbudowy sieci placówek, co polepszyć ma sytuację rodzin z dziećmi w wieku 1-3 lat.

- Chcielibyśmy w ciągu 5 lat zbudować minimum dwa samorządowe żłobki i w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego wybudować kolejne 16 żłobków z fundacją Pozytywne Inicjatywy. Fundacja Pozytywne Inicjatywy jest naszym wieloletnim partnerem przy zarządzaniu szkoły samorządowej publicznej w Kokoszkach oraz kilku przedszkoli na terenie miasta Gdańska. Budowa nowych żłobków to nie tylko jednorazowy koszt ich wybudowania, ale przypomnijmy – również eksploatacji i wynagrodzenia dla zwiększonej obsady kadry żłobkowej – tłumaczył prezydent, który zwrócił uwagę na podniesione w tym roku pensje pracowników placówek.Jak zastrzegł, rodzinom, których dzieci nie uczęszczają do publicznych placówek pomóc ma „bon żłobkowy”, który ma zmniejszyć ponoszone koszty i – według prezydenta – wyrównać wysokość opłat ponoszonych przez rodziców, których dzieci korzystają z prywatnych żłobków z tymi, którzy zapisali dzieci do publicznych.Elementem programu ma być kształcenie kadr do opieki nad maluchami w wieku 1-3 lat. Jak wyjaśnił wiceprezydentwarunkiem uzyskania „bonu żłobkowego” jest zamieszkanie, praca i odprowadzanie podatków na terenie gminy miasta Gdańska. Konieczna ma być również rezygnacja z miejsca w kolejce do publicznej placówki, a dochody na osobę w rodzinie nie mogą przekraczać minimalnego wynagrodzenia netto – dziś 1530 zł. Świadczenie nie będzie przysługiwać tym rodzicom, których dziecko jest objęte opieką w ramach Gdańskiego Zespołu Żłobków ani w przypadku maluchów przebywających w rodzinach zastępczych lub podobnych placówkach opieki. Wnioski o przyznanie bonów będą rozpatrywane co roku.- Z komitetu wyborczego Pawła Adamowicza w okręgu wyborczym numer 5 obejmującym Zaspę i Przymorze otwierać listę do Rady Miasta Gdańska będzie pan Piotr Kowalczuk – zapowiedział prezydent Gdańska, który zwrócił się też do swojego zastępcy: - Piotrze, życzę ci powodzenia i zacznij organizować swoich współpracowników w tych dzielnicach.Adamowicz zapowiedział, że w kolejnych tygodniach informował będzie szczegółach swojego programu wyborczego i zachęcił gdańszczan do zgłaszania propozycji. Ostateczny program ma zostać przedstawiony na przełomie września i października po konsultacjach.