Afera Amber Gold. Podział odzyskanych pieniędzy. Mają trafić m.in do byłych pracowników

Brak chętnych, by wykupić szacowane na około 20 mln zł wierzytelności z pożyczek do dziś niezwróconych Amber Gold, to główny „hamulec” nie pozwalający zakończyć porządków po bałaganie, jaki pozostawiła spółka. Już dziś wiadomo jednak, że z astronomicznych 580 mln zł zaległości finansowych pozostawionych przez spółkę 19 tysiącom poszkodowanych uda się zwrócić maksymalnie jedną siódmą.

- Opublikowane wczoraj obwieszczenie o wyłożeniu planu dotyczącego I, II i III kategorii to krok w kierunku zarządzenia o uruchomieniu wypłat. Jeśli do planu nie wpłyną zarzuty, po jego prawomocnym zatwierdzeniu i równoczesnym zobowiązaniu uruchomimy wypłaty, jednak nie wcześniej niż w dniu 5 lipca - wyjaśnia syndyk masy upadłościowej Amber Gold, Józef Dębiński.

Jak się dowiadujemy, prawie 7 lat po upadku złotej spółki, „przymiarki” są takie, by 200 tys. zł trafiło do byłych pracowników AG, którzy od 2012 r. nie otrzymali zaległych pensji, a ok. 730 tys. zł do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, który wypłacił należności niektórym z nich. Kolejne 200 tys. zł ma wyrównać straty właścicieli nieruchomości wynajmowanych pod siedziby gdańskiej firmy (za co nie zdążyła ona zapłacić przed spektakularną klapą), a 130 tys. zł pokryć zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.