To sądowy finał najpoważniejszego wątku tzw. afery sopockiej. Sąd Najwyższy oddalił kasację prokuratury dotyczącą m.in. uniewinnienia prezydenta Sopotu, Jacka Karnowskiego od korupcyjnych oskarżeń.

To finał karnego wątku „afery sopockiej”, w której najpoważniejszy zarzut stawiany Jackowi Karnowskiemu dotyczył rzekomych propozycji korupcyjnych jakie składać miał polityk biznesmenowi Sławomira Julke. Przedsiębiorca twierdził, że w 2008 roku zgodę na adaptację strychu jednej z kamienic prezydent Sopotu warunkować miał od przekazania mu 2 mieszkań w zamian za pomoc w uzyskaniu od swoich urzędników koniecznych pozwoleń na przebudowę. Sąd Rejonowy w Sopocie, a potem Sąd Okręgowy w Gdańsku nie dały wiary tym twierdzeniom.- Zarzuty prokuratury wzajemnie się wykluczają - powiedziała w uzasadnieniu prawomocnego sędzia Anna Czaja, która zastrzegła, że wskazywane przez prokuraturę rzekome wątpliwości dotyczące „błędów w ustaleniach faktycznych w sądzie pierwszej instancji” zostały również uznane za nieuzasadnione. - tłumaczyz Zespołu Prasowego Sądu Najwyższego. - Postanowienie dalszemu zaskarżeniu nie podlega, pisemne uzasadnienie nie zostanie sporządzone nawet na wniosek stron – dodaje.- Prokuratura wyczerpała środki odwoławcze przewidziane w procedurze. Respektujemy orzeczenie Sądu Najwyższego, nieuwzględnienie kasacji powoduje, że zapadły w tej sprawie wyrok ma charakter ostateczny - mówi Maciej Załęski, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.- To finał bardzo długotrwałego bo 10-letniego śledztwa i procesu, która miała podłoże polityczne. Trzeba przypomnieć, że sama prokuratura umorzyła 5 zarzutów. Zdziwiło nas uporczywe staranie się udowodnienia winy tam, gdzie jej nie było zupełnie bez podstaw. Dziękuję wszystkim mieszkańcom Sopotu, którzy mi od początku wierzyli, że jestem niewinny i że to kuriozalna sprawa o podłożu politycznym - komentuje z kolei w rozmowie z „Dziennikiem Bałtyckim” prezydent Jacek Karnowski.