Afrykańskie ptaki zamieszkają w Gdańsku obok lwów

Na terenach ok. 1,5 ha, należących do gdańskiego zoo, powstanie nowoczesna przestrzeń dla ptaków afrykańskich. W jej skład wejdzie ogromna 6-kondygnacyjna woliera i trzy pawilony. Wewnątrz zamieszkają warugi, pelikany, flamingi, warzęchy i wiele innych ptaków z czarnego lądu, ale również fenki. Niestety z odwiedzinami w ptasiej krainie trzeba będzie poczekać do 2022 roku.