Akcja "Znicz 2018" na Pomorzu. Statystyki dla województwa pomorskiego lepsze niż krajowe

Mniej wypadków i rannych, ale więcej ofiar śmiertelnych - to ogólnokrajowy bilans tegorocznej akcji Znicz. Dane z Pomorza są jednak dużo bardziej pozytywne. Spadki odnotowano we wszystkich tych trzech najważniejszych kategoriach dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W sumie od 31 października doszło do 20 wypadków, w których rannych zostały 24 osoby.

- To blisko o 50 proc. mniej niż w zeszłym roku, tak że można powiedzieć, że było dużo bezpieczniej - mówi podkom. Michał Sienkiewicz z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Nieco mniej niż przed rokiem było także kolizji - 300 i nietrzeźwych kierowców - 50.

Do jedynego śmiertelnego wypadku na Pomorzu w okresie Wszystkich Świętych doszło w piątek 2 listopada na przejściu dla pieszych na rogu ulic Starogardzkiej i Chylońskiej w Gdyni. Kierujący seatem potrącił starszą kobietę, której mimo reanimacji nie udało się uratować.

Do bardzo groźnie wyglądającego wypadku, na szczęście bez najtragiczniejszych konsekwencji, doszło też w sobotnie popołudnie na drodze wojewódzkiej nr 214 między Stężycą a Dubowem. W wyniku czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych do szpitala ranne trafiły trzy osoby - dwie kobiety i dziecko.

Na lepsze statystyki tegorocznej akcji Znicz wpływ miała w dużym stopniu słoneczna pogoda. Sucha nawierzchnia i dobra widoczność sprzyjała podróżom po pomorskich drogach.

Ostatni dzień akcji "Znicz" w Polsce. Od środy zginęło 45 osób - wideo: