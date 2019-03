Akt oskarżenia w sprawie pobicia obywatela Ukrainy

Do zdarzenia doszło 21 grudnia 2018 roku w pociągu SKM relacji Gdynia-Gdańsk. Jak ustalono, jeden z dwóch mężczyzn używając telefonu komórkowego miał nagrywać pokrzywdzonego, 20 letniego studenta z Ukrainy. Pokrzywdzony zwrócił się z prośbą o wyłączenie kamery. Wówczas napastnicy pobili go. Uderzali pokrzywdzonego głową, rękoma i nogami oraz butelką z alkoholem po całym ciele. Pokrzywdzony zeznał, że napastnicy napadli go, ponieważ jest on obcokrajowcem i prowadził rozmowę telefoniczną w języku rosyjskim. Sprawcy uciekli z pociągu na stacji Gdańsk-Główny.

Pokrzywdzony doznał obrażeń ciała w postaci rany otwartej skóry głowy oraz powierzchownego urazu klatki piersiowej. Z opinii sądowo-lekarskiej wynika, że obrażenia te skutkowały naruszeniem czynności narządu ciała i rozstrojem zdrowia trwającym nie dłużej niż siedem dni.