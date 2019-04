Alan Aleksandrowicz dołącza do grona wiceprezydentów Gdańska. W poniedziałek, 15 kwietnia, oficjalnie ogłosiła to prezydent Aleksandra Dulkiewicz jednocześnie potwierdzając piątkowe ustalenia "Dziennika Bałtyckiego" w tej sprawie.



O tym, że Alan Aleksandrowicz, prezes miejskiej spółki Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego, zostanie nowym wiceprezydentem, "Dziennik Bałtycki" informował jako pierwszy już w piątek Dziś nasze ustalenia w tej sprawie potwierdziła prezydent Aleksandra Dulkiewicz, która przedstawiła Aleksandrowicza na konferencji prasowej i poinformowała, że dołącza do grona trzech pozostałych wiceprezydentów: Piotra Grzelaka, Piotra Borawskiego i Piotra Kowalczuka.- Zacznę od anegdoty. Kiedy rozmawialiśmy o nowym zastępcy prezydenta, wszyscy uważali, że musi być kolejny Piotr. Alan nawet na drugię imię nie ma Piotr, ale jego nazwisko brzmi podobnie do Aleksandry. Jesteśmy w składzie profesjonalistów. To mieszanka doświadczenia i wielkiej miłości do miasta Gdańska, bo wszystkie te osoby, które dziś tu ze mną stoją, będą realizowały program, z którym wygrałam wybory 3 marca. To ludzie, którzy swoją dotychczasową pracą pokazali, jak drogie jest im dobro mieszkanek i mieszkańców - powiedziała dziś. - Cieszę się, że do tej drużyny dołącza Alan Aleksandrowicz. Nieco zawyży średnią wieku wśród zastępców prezydenta. Ale całe swoje życie zawodowe, od lat 90- tych jest związany ze służbą publiczną różnych szczebli. Dziś związany jest z Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego, miejscem, które wymyślił i stworzył pracując kiedyś w Urzędzie Miejskim. To co na pewno wniesie do naszego składu, to spojrzenie kogoś, kto zna się na procedurach urzędowych, przepisach prawa, ale z drugiej strony wie także, czego oczekują przedsiębiorcy i inwestorzy - dodała.Alan Aleksandrowicz obejmie działkę, za którą jako wiceprezydent odpowiadała Dulkiewicz, czyli politykę gospodarczą. O szczegółowych kompetencjach miasto ma poinformować po tym, jak prezydent podpisze zarządzenia regulujące te kwestie. Aleksandrowicz pracę w magistracie rozpocznie po majówce.- Bardzo dziękuję pani prezydent za obdarzenie mnie zaufaniem i powierzenie funkcji zastępcy prezydenta. To duże wyróżnienie, ale i bardzo duże zobowiązanie. Zrobię wszystko, żeby jak najlepiej wykonać to zadanie, dbając o to, żeby Gdańsk dalej dynamicznie się rozwijał, wsłuchując się w potrzeby i oczekiwania mieszkańców - podkreślił. - Z samorządem związany jestem od 1994 r. Kilka razy przychodziłem, odchodziłem z Urzędu. Przez ostatnich 10 lat pracowałem w GARG, mocno koncentrując się na szeroko rozumianym rozwoju gospodarczym. Chciałbym, aby wszystkie moje doświadczenia, wiedza którą zdobyłem, mogły być spożytkowane w pracy dla miasta i mieszkańców - dodał.Jak wynika z oświadczenia majątkowego Alana Aleksandrowicza w GARG zarabiał blisko 280 tys. zł rocznie. O takich zarobkach na stanowisku wiceprezydenta można tylko pomarzyć. Dla porównania Aleksandra Dulkiewicz, jako wiceprezydent zarabiała 177 tys. zł rocznie, czyli ok. 100 tys zł mniej, niż Aleksandrowicz jako prezes miejskiej spółki.Co ciekawe nawet opozycja, krytyczna zwykle wobec działań władz miasta, chwali wybór Aleksandrowicza na wiceprezydenta. - Jest związany od lat z polityką miasta, więc myślę, że to decyzja, która w rzeczywistości niewiele zmienia. Ale Alan Aleksandrowicz zna się na sprawach inwestycyjnych, merytorycznie się nimi zajmował, jego wybór na to stanowisko to rozsądna decyzja - mówi