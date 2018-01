Smartfony Alcatel Idol 4 i Alcatel Idol 4S okazały się swego czasu urządzeniami bardzo ciekawymi, które były w stanie wzbudzić spore zainteresowanie konsumentów na wielu światowych rynkach. Oczekiwania wobec nowej generacji urządzeń były więc z miejsca bardzo duże. Czy tańszy z niedawno zaprezentowanych modeli, Alcatel Idol 5, spełnia pokładane w nim nadzieje?

Specyfikacja Alcatel Idol 5Ekran: 5.2" LTPS, 1080x1920 pikseliProcesor: MediaTek MT6753RAM: 3 GBPamięć: 16 GBMicro SD: TAKAparaty: 13 Mpix (f/2.0) + 5 Mpix (f/2.4)Dual SIM: TAK, hybrydowyŁączność: 802.11n, Bluetooth 4.1, GPS z GLONASS, micro USBSystem: Android 7.0Akumulator: 2800 mAhWymiary: 148 x 73 x 7.5 mmWaga: 155 gramówSugerowana cena smartfona Alcatel Idol 5 wynosi 769 złotych, ale urządzenie można bez większego problemu nabyć w sklepie już za około 690 złotych. W związku z tym jako punkt odniesienia przyjmijmy drugą kwotę - różnica jest przecież znacząca.Urządzenie jak na swoją półkę cenową prezentuje się wręcz zaskakująco dobrze. Obudowa wykonana została w całości z aluminium, co sprawia, że telefon naprawdę dobrze i pewnie leży dłoni, a na jego powierzchni nie pojawiają się odciski palców. Konstrukcja charakteryzuje się grubością na poziomie 7.5 milimetra i ze względu na swoje niewielkie gabaryty jest wręcz stworzona do bycia obsługiwaną jedną dłonią.Ekran urządzenia chroniony jest szkłem ochronnym Dragontrail, wykonanym w technologii 2.5D – szkło tego typu to rzadkość w segmencie niedrogich smartfonów. Krawędzie wyświetlacza LTPS o przekątnej 5-cali i rozdzielczości Full HD za sprawą technologii 2.5D są lekko zaoblone. Rozdzielczość na poziomie 1080x1920 pikseli w tak tanim smartfonie również jest rzadko spotykana, zwłaszcza w przypadku urządzenia dysponującego tak niewielkim ekranem. Przy zagęszczeniu pikseli na poziomie 423 ppi, czcionki są odpowiednio ostre, a obraz kontrastowy. Wyświetlacz Idola 5 cechuje się też wysokim poziomem jasności i jest czytelny nawet w pełnym słońcu. Nad ekranem znajdziemy sprawnie działający czujnik oświetlenia, pomagający automatycznie regulować jasność wyświetlanego obrazu.Obudowa nie spełnia żadnej normy woododporności, ale jest pokryta warstwą oleofobową, która zapobiegać ma uszkodzeniom wynikłym z przypadkowego zachlapania.Prawa krawędź ramki otaczającej obudowę zarezerwowana jest dla wyraźnie wyczuwalnych i dobrze klikających przycisków fizycznych. Tacka na karty SIM lub kartę SIM i kartę pamięci micro SD znajduje się na lewej krawędzi obudowy. Alcatel ulokował gniazdo jack 3.5 mm na górnej ramce. U dołu znajdziemy natomiast port micro USB.Tylny panel prezentuje się naprawdę zgrabnie. Widzimy tam wyraźnie zaznaczone, plastikowe linie antenowe, estetycznie poprowadzone w górnej i dolnej części, pojedynczy obiektyw aparatu głównego, dwutonowy LED, a także czytnik linii papilarnych nad napisem IDOL. Do pracy czytnika linii papilarnych mam pewne zastrzeżenia - reagował z pewnym opóźnieniem i nie zawsze poprawnie odczytywał odcisk palca.Jego zaletą jest natomiast możliwość przypisania mu kilku funkcji - na przykład przycisku Home lub migawki aparatu. Oprócz tego pole czytnika wykrywa przesunięcia pionowej i poziome, co pozwala rozwijać panel powiadomień lub przełączać się pomiędzy zdjęciami w galerii.Multimedia i systemIdol 5 pracuje pod kontrolą systemu Android 7.0, na którym producent postanowił zainstalować kilka dodatkowych aplikacji. Użytkownik może je bez problemu usunąć. Cieszy obecność popularnego, choć coraz rzadziej stosowanego przez producentów smartfonów Radia FM.Uwagę zwraca wirtualny przycisk Now Key przyjmujący postać pola, które można przesunąć w dowolne miejsce przy lewej lub prawej krawędzi ekranu - z jego pomocą można uzyskać dostęp do wybranych funkcji systemu. Nie zabrakło także lubianej funkcji trybu nocnego. W trybie tym smartfon o określonej godzinie wieczornej redukuje emisję światła niebieskiego, zmieniając swoją temperaturę barwową na cieplejszą. Dzięki temu smartfon dba o wzrok użytkownika.Alcatel Idol 5 wyposażono w 3 GB pamięci RAM i niezbyt wydajny, 8-rdzeniowy procesor MediaTek MT6753 o taktowaniu 1.3 GHz. Producent mógł pokusić się o nieco wydajniejszą jednostkę obliczeniową. W większości przypadków smartfon działa płynnie, jedynie bardziej wymagające gry potrafią wprawić go w zadyszkę. Idol 5 daje sobie radę w podstawowych zastosowaniach multimedialnych takich jak przeglądanie sieci, odtwarzanie filmów i muzyki, a dzięki sporej ilości RAMu aplikacje przywoływać można błyskawicznie z pamięci podręcznej.Z 16 GB pamięci na dane użytkownik do swojej dyspozycji otrzymuje ok. 9 GB przestrzeni. Z pomocą przychodzi jednak możliwość skorzystania z karty pamięci micro SD o pojemności do 128 GB, która może być rozpoznawana jako pamięć główna. Urządzenie oferuje ponadto łączność Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1, GPS z A-GPS, GLONASS oraz BDS, ale nie wyposażono go w moduł NFC. Oznacza to, że płatności mobilnych za jego pomocą nie dokonamy.Dźwięk odtwarzany jest za pośrednictwem pojedynczego głośniczka mono, umieszczonego tuż obok portu micro USB. Jego jakość nie odstaje od tej, którą oferują droższe smartfony. nawet w pobliżu maksimum skali dźwięk nie przesteruje, jest donośny, a separacja tonów jest zadowalająca. Jeszcze więcej dobrego można powiedzieć o jakości dźwięku na wyjściu słuchawkowym. Jeśli często słuchacie muzyki w przewodowych słuchawkach, to Alcatel Idol 5 jest jedną z lepszych propozycji z tej półki cenowej.Aparat i przykładowe zdjęciaAlcatel Idol 5 korzysta z pojedynczego aparatu głównego o rozdzielczości 13 Mpix, wyposażonego w obiektyw o jasności f/2.0. Zdjęcia robione za dnia prezentują się dobrze i nie można powiedzieć o nich złego słowa, jeśli weźmiemy pod uwagę niewysoką cenę smartfona.Fotografie charakteryzują się neutralnym profilem barw, niezłą szczegółowością i relatywnie niskim zaszumieniem, choć... ostrość pozostawia czasem nieco do życzenia. Przednia kamerka... jest. ;) Rozdzielczość 5 Mpix i jasność obiektywu na poziomie f/2.4 dają efekty satysfakcjonujące, o ile nie fotografujemy się w trudnych warunkach oświetleniowych. Tutaj z pomocą przychodzi jednak przedni LED, który skutecznie doświetla fotografowaną scenę. Idolem 5 nagramy też wideo w maksymalnej rozdzielczości Full HD, stabilizowane dodatkowo za pomocą stabilizacji elektronicznej (EIS).Czas pracy na bateriiAkumulator o pojemności 2800 mAh w Alcatel Idol 5 pozwala mu działać przez 1 do 1.5 dnia bez konieczności wpinania go pod ładowarkę. Maksymalny screen on time (SoT), jaki udało mi się osiągnąć nie przekraczał 5 godzin, a przeważnie wynosił ok. 4.5 godziny. Nie jest to może rewelacyjny wynik, ale niemal każdy już chyba przyzwyczaił się do tego, że smartfona ładuje do pełna codziennie. Proces ładowania w przypadku Idola 5 trwa ok. 3 godzin.PodsumowanieW cenie około 699 złotych Alcatel Idol 5 jest interesującą propozycją jeśli cenicie sobie cechy takie jak dobra jakość wykonania, atrakcyjny wygląd, niezły aparat, czy też brzmienie muzyki na wyjściu słuchawkowym. Nie sposób nie wspomnieć także o ładnym wyświetlaczu o niezbyt dużej, przez co przez wielu pożądanej przekątnej 5.2-cali i rozdzielczości... Full HD. Szkoda, że Alcatel nie pokusił się o zastosowanie wydajniejszego procesora, który usprawniłby działanie bardziej wymagających gier. Mimo to, większość użytkowników smartfonów z oferowanej przez urządzenie wydajności będzie zadowolona.Mocne strony:- jakość wykonania- niezły design- ładny wyświetlacz- szkło ochronne Dragontrail- 3 GB RAMu- jakość zdjęć za dnia- przemyślane oprogramowanie- jakość dźwięku na wyjściu jack- dual SIM- radio FMSłabe strony:- niska wydajność procesora- krótki czas pracy na baterii- brak NFC