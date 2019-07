Aleksandra Dulkiewicz apeluje do prezydenta Dudy o zawetowanie lub skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego specustawy ws. Westerplatte

Swoje dzisiejsze przemówienie prezydent Gdańska rozpoczęła od podsumowania zakończonego wczoraj procesu legislacyjnego dotyczącego specustawy ws. Westerplatte.

To pierwsza w historii Polski specustawa dotycząca upamiętnienia czy budowy muzeum. Do tej pory specustawy były takimi narzędziami, które były używane ze względów bezpieczeństwa

- Proces, którego byliśmy świadkami, komentatorami - bo nie uczestnikami - budzi wiele wątpliwości. To pierwsza w historii Polski specustawa dotycząca upamiętnienia czy budowy muzeum. Do tej pory specustawy były takimi narzędziami, które były używane ze względów bezpieczeństwa, ważnych inwestycji typu przygotowanie do Euro 2012, budowy Gazoportu czy ważnych dróg. Wielokrotnie usiłowałam, próbowałam rozmawiać, przedstawiać argumenty, mówiąc, że to jest zbyt ważne miejsce, zbyt ważna historia dla wszystkich Polek i Polaków, by kwestie upamiętnienia tych, którzy poświęcili tutaj swoje życie na Westerplatte była robiona naprędce. Bez rozmów z kombatantami, z muzealnikami, z tymi, którzy zajmują się pamięcią. Ta ustawa zapewne wejdzie w obieg prawny, ale będzie świadectwem tego, jak ta władza, władza Prawa i Sprawiedliwości, nie szanuje zdania innych. Będzie przestrogą dla wielu, dlaczego ta władza stoi w kontrze do obywateli, do ludzi, którzy chcą rozmawiać. Mam nadzieję, że tę przestrogę zrozumiemy jako obywatele i damy jej wyraz także podczas najbliższego głosowania w październiku - mówiła Aleksandra Dulkiewicz.