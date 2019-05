Aleksandra Dulkiewicz i Mieczysław Struk o "lex Westerplatte". Apelują do ministra Glińskiego i Sellina o dialog

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz i marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk sprzeciwiają się projektowi specustawy złożonej przez posłów Prawa i Sprawiedliwości. Dotyczy ona budowy na półwyspie Westerplatte Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. - Apelujemy do ministra Glińskiego i Sellina, aby wycofali się z tych propozycji – mówi Mieczysław Struk.

13 maja u stóp kopca pomnika Obrońców Wybrzeża na Westerplatte odbyła się konferencja prasowa w sprawie projektu ustawy dotyczącej budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. W konferencji udział wzięła udział prezydent miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz przedstawiciele Muzeum Gdańska. - Staje mi przed oczyma obraz sprzed dwóch lat. 1 września 2017 roku, kiedy harcmistrz Artur Lemański miał podchodzić do mównicy i decyzją polityczną urzędnika reprezentującego Prawo i Sprawiedliwość oraz polski rząd, został zatrzymany i został mu doebrany głos. Dzisiaj mamy do czynienia z bardzo podobną sytuacją. Dzisiaj nam Polkom i Polakom zostaje odebrany głos dotyczący przyszłości Westerplatte, bo właśnie temu ma służyć specustawa o budowie Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – powiedziała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

- Tylnymi drzwiami, bez konsultacji społecznych, bez rozmów, bez analiz, bez rozmów także ze środowiskiem kombatanckim Prawo i Sprawiedliwość chce podjąć jedynie słuszną decyzję – dodała. Prezydent Dulkiewicz mówiła też o przygotowaniach miasta do obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, które rozpoczęły się już kilkanaście miesięcy temu. - Już 23 kwietnia 2018 roku Rada Miasta Gdańska przyjęła uchwałę, w której apeluje do prezydenta miasta o to, aby zorganizować obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Miesiąc później - w maju 2018 roku prezydent Paweł Adamowicz napisał list do prezydenta Andrzeja Dudy o tym, że zbliża się 80. rocznica II wojny światowej, pismo do premiera Morawieckiego i do marszałka Kuchcińskiego z propozycją, by rok 2019 nazwać rokiem ofiar II wojny światowej. Jedyna odpowiedź, jaka przyszła, to odpowiedź z Sejmu mówiąca o tym, że zwyczajowo rok może nosić 5 tytułów i zostały już one wyczerpane – usłyszeliśmy od prezydent Aleksandry Dulkiewicz.

Zaznaczyła, że od 20 lat w tym miejscu harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego i miasto Gdańsk z inicjatywy prezydenta Adamowicza organizują poranne obchody. - Co robi Prawo i Sprawiedliwość? Po prostu tylnymi drzwiami usiłuje wprowadzić przepisy zwłaszczające i przejmujące cały ten teren. Na to zgody nie będzie. Dlatego apeluję do pana premiera Glińskiego, do ministra Sellina, który jest Pomorzaninem, osobą, która doskonale zna skomplikowane losy tego terenu o to, żeby podjąć rozmowy, dialog na temat tego, jak powinno wyglądać Westerplatte – mówiła Dulkiewicz. Marszałek o lex Westerplatte Głos w tej sprawie zabrał Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. - Obserwujemy spektakl organizowany przez ministra Glińskiego, również posła z Pomorza ministra Sellina. Chciałoby się rzec do mojego kolegi Jarka Sellina: “Jarku, co się z tobą dzieje?”. Wiemy, że podobne zabiegi, zmierzające do zmiany kontekstu historycznego, dotyczyły wcześniej Muzeum II Wojny Światowej, również Europejskiego Centrum Solidarności. Dziś – jak słyszymy – jest czas na Westerplatte – powiedział marszałek. - Dziś nie stawia się już funkcjonariusza przed harcerzem, zabraniając mu odczytania apelu poległych. Dziś używa się projektu specustawy, którą knebluje się zarówno gdański samorząd, jak i zdanie obywateli. Opublikowany projekt Lex Westerplatte to kolejna specustawa. Takie rozwiązanie całkowicie demoluje system planowania w naszym kraju. Mamy w Polsce wiele niechlubnych już przykładów tego typu patologicznych regulacji. Przypomnę Lex Szyszko, lex deweloper czy też lex przekop Mierzei Wiślanej – dodał Mieczysław Struk.

- Projekt Lex Westerplatte został przygotowany przez grupę posłów PiS, a więc nie przeszedł normalnej, pełnej ścieżki legislacyjnej. Apelujemy do ministra Glińskiego i Sellina, aby wycofali się z tych propozycji, żeby usiedli do stołu z samorządem miasta Gdańska. To jest nasze wspólne dziedzictwo, bardzo tragiczne, ale też chwalebne, które powinno być dziedzictwem wspólnym. Magdalena Adamowicz: Nie pozwolimy na to W konferencji wzięła też udział Magdalena Adamowicz, żona tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska, kandydatka w wyborach do Europarlamentu. - We wrześniu 1939 roku odebraliśmy bardzo ważną lekcję. Dziś sens tej lekcji zaczyna być umniejszany, pomijany. Dziś nawet kwestionuje się członkowstwo Polski w Unii Europejskiej. Rząd próbuje zawłaszczyć naszą historię, umniejszyć to, co się tutaj w 1939 roku stało. Słowa takie jak pariotyzm zostają zawłaszczane tylko przez obecną władzę. Nas w Gdańsku nie traktuje się jako patriotów – powiedziała. - Tu w Gdańsku 1 września 1999 roku Paweł Adamowicz, mój mąż, po raz pierwszy zorganizował poranne obchody. Pamiętam bardzo dobrze tę uroczystość – skromną, przy udziale harcerzy, wojska, ale jakże podniosłą. My gdańszczanie, my Pomorzanie, nie pozwolimy na to, aby jedna opcja i jedna władza, która chce stworzyć nową historię, zawłaszczyła to święto – podsumowała Magdalena Adamowicz.

Z kolei Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska, stwierdził, że w obecnych poczynaniach Muzeum II Wojny Światowej marginalizowana jest rola obecnego gospodarza na Westerplatte – Muzeum Gdańska. - My w tym roku przygotowujemy się do świętowania 45. rocznicy otwarcia Wartowni nr 1 jako placówki muzealnej. To wydarzenie jest planowane na 29 czerwca. Po zapoznaniu się z ustawą zastanawiam się, czy mamy te uroczystości organizować. Z ustawy wynika, że wartownia zostanie przekazana nowemu inwestorowi. Mamy do czynienia z sytuacją bezprecedensową w polskim muzealnictwie po 1945 roku – skomentował Waldemar Ossowski. - Muzeum Gdańska realizuje tutaj szereg działań o chartakterze wystawieniczym.

Planowaliśmy to również w tym roku. Teraz wszystko to staje pod znakiem zapytania i do końca nie wiemy, jak realizować nasze zadania – dodał. Interpelacja posłanki Pomaskiej Przypomnijmy, że 8 maja grupa posłów PiS z Pomorza na czele z Kazimierzem Smolińskim złożyła w Sejmie projekt ustawy, która dotyczy budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. W reakcji na projekt gdańska posłanka PO Agnieszka Pomaska złożyła interpelację skierowaną do ministra prof. Piotra Glińskiego, w której zadaje trzy pytania: Jaka jest opinia pana ministra dotycząca poselskiego projektu ustawy w przedmiotowej sprawie?; Czy i w jakim terminie planuje się przeprowadzenie konsultacji z przedstawicielami Miasta Gdańska w związku z planowaną budową?; Jak ministerstwo ocenia merytoryczne przesłanki mające przemawiać za uchwaleniem wspomnianej ustawy?

Interpelacja została rozesłana do podpisania do wszystkich pomorskich posłów, w tym posłów PiS. Zobacz też: "Westerplatte nie jest na sprzedaż". Prezydent Gdańska odrzucił propozycję dyrektora Muzeum II Wojny Światowej