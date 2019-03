Aleksandra Dulkiewicz zaprzysiężona na prezydenta Gdańska. „Budujmy wspólnotę, przywracajmy normalność. Obiecuję zacząć od siebie”

- Obejmując urząd Prezydenta Miasta Gdańska, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta Gdańska. Tak mi dopomóż Bóg – mówiła Aleksandra Dulkiewicz w rocie przysięgi.

Uroczystość zaprzysiężenia poprzedziło złożenie na ręce Aleksandry Dulkiewicz przez przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej, Marka Jankowskiego, zaświadczenia o jej wyborze na prezydenta Gdańska.

- Wynik każdych demokratycznych wyborów, a takie były wybory przedterminowe, wymaga od wszystkich uszanowania. W imieniu swoim, i całej Miejskiej Komisji Wyborczej, chciałbym życzyć pani, pani prezydent, przede wszystkim szacunku, by mogła się pani nim cieszyć, liczyć na niego, by mimo ostrości politycznego sporu nikt pani go nie odmawiał. By był to szacunek wzajemny, widoczny również w podejmowanych przez panią decyzjach. Mówię o tym, mając w pamięci słowa, które padły w Bazylice Mariackiej w czasie pogrzebu pana prezydenta Pawła Adamowicza. Myślę, że chcąc by te słowa się spełniły, powinniśmy życzyć naszemu miastu, jego władzom i sobie wzajemnie szacunku – mówił podczas krótkiego wystąpienia szef Miejskiej Komisji Wyborczej, Marek Jankowski.

Po złożeniu ślubowania, prezydent Aleksandra Dulkiewicz, w swoim pierwszym po oficjalnym objęciu urzędu prezydenta miasta przemówieniu zaznaczyła, że czuje wagę słów przysięgi i obiecała, że zrobi wszystko, by wypełnić je jak najlepiej.

- Niespełna cztery miesiące temu, 19 listopada, w tym miejscu tę przysięgę składał prezydent Paweł Adamowicz. Czuję wielki szacunek do tradycji, w którą przychodzi mi się wpisać, wielkie zobowiązanie wobec tych wszystkich, którzy uwierzyli, że podołam temu obowiązkowi, jednocześnie doświadczam smutku, bo wciąż nie wybrzmiała żałoba po naszym prezydencie, Pawle Adamowiczu. To jest nieodżałowana strata, ale wiem, że mamy u góry w niebie sojusznika, który będzie nas wspierał i czuwał nad pracą dla Gdańska – mówiła nowa prezydent Gdańska.

W swoim wystąpieniu Aleksandra Dulkiewicz nawiązała do dwóch postaci – dzielnicowego z Wilna, bohatera opowieści starszych gdańszczan, niesłusznie pomówionego o malwersację oraz do Łukasza Ossowskiego, który z powodu hejtu niedawno złożył rezygnację ze stanowiska sołtysa Rytla.

- Przywołuję te dwie historie, bo wierzę w wartości, które zaszczepili we mnie moi dziadkowie i rodzice – wyjaśniała Dulkiewicz. – Te historie nie musiały mieć tragicznego finału, nie musiały przyczynić się do spustoszenia między ludźmi większego niż nawałnica stulecia. Wierzę w to, że każdy z nas może brać odpowiedzialność za słowo, wierzę także w solidarność z drugim człowiekiem.

Na koniec, nowa prezydent Gdańska zaapelowała: - Nie zmarnujmy tego budującego, łączącego, wspólnotowego doświadczenia, które nadało sens niewyobrażalnej tragedii, jaką była śmierć prezydenta Pawła Adamowicza. Budujmy wspólnotę, bądźmy razem, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie sprostać wyzwaniom. Proszę radnych, i koalicji, i opozycji, dla dobra publicznego pracujmy razem, szanujmy się wzajemnie, przywracajmy normalność. Nie odgrywajmy ról, jakie przypisują nam warszawskie polityczne salony. Nadawajmy dobry ton. Obiecuję zacząć od siebie. Wszystko dla Gdańska, Gdańsk dla Wszystkich – podsumowała.

Opozycja ma nadzieję, że zgodnie z zapowiedzią, Aleksandra Dulkiewicz będzie otwarta na dialog. Jeszcze przed poniedziałkową uroczystością zaprzysiężenia, przedstawiciele Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości złożyli w Biurze Rady Miasta list, skierowany do nowej prezydent miasta, w którym zaprosili ją na spotkanie i wspólną rozmowę m.in. o polityce komunalnej, zagospodarowaniu przestrzennym miasta czy polityce senioralnej.

- Mamy nadzieję, że pani prezydent skorzysta z tego zaproszenia i że w spokojnej, merytorycznej rozmowie będziemy mogli jej nakreślić plany naszego klubu na pracę w tym roku. Chcemy być – jak zawsze – opozycją konstruktywną, chętną do dialogu – mówi Kacper Płażyński, szef Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Gdańska. - Cieszę się, że w swoim przemówieniu pani prezydent nie poruszała wątków ogólnopolskich, bo nie jest od tego prezydent miasta. To, czego mi zabrakło, to jakiejś wizji rozwoju miasta Gdańska w perspektywie rocznej i wieloletniej. Rozumiem, że pani prezydent powołuje się w tym zakresie na prezydenta Pawła Adamowicza, ale chciałbym też usłyszeć, jak ona widzi rozwój miasta Gdańska, na co najbardziej chce stawiać akcenty – dodaje.

Pytana przez dziennikarzy prezydent Dulkiewicz, czy przyjmie zaproszenie na spotkanie z radnymi PiS, odpowiada: - Nie otrzymałam jeszcze tego zaproszenia, jak się z nim zapoznam, to będziemy o nim rozmawiać. Natomiast, tak jak powiedziałam w moim przemówieniu, dla dobra gdańszczanek i gdańszczan, będę współpracowała z każdym, bo o Gdańsku trzeba rozmawiać.

W poniedziałkowej uroczystości zaprzysiężenia Aleksandry Dulkiewicz na prezydenta Gdańska wzięli udział m.in. marszałek Bogdan Borusewicz, posłanki Ewa Lieder i Agnieszka Pomaska, posłowie Jerzy Borowczak i Adam Korol, prezydenci sąsiednich miast, Jacek Karnowski i Wojciech Szczurek, przedstawiciele sejmiku województwa pomorskiego, najbliższa rodzina Aleksandry Dulkiewicz, a także rodzina tragicznie zmarłego prezydenta Pawła Adamowicza.