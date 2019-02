Aleksandra Dulkiewicz zapukała do drzwi mieszkańców Żabianki [zdjęcia]

W konferencji udział wzięli m.in. Prezydent Sopotu Jacek Karnowski, prof. Aleksander Hall, Bożena Rybicka-Grzywaczewska, Wiceprezydent Gdyni Katarzyna Gruszecka-Spychała, Wiceprezydent Sopotu Marcin Skwierawski i Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Jan Wróbel.

- Bardzo konsekwentnie popieraliśmy Pawła Adamowicza - powiedział Aleksander Hall. - Zrobiliśmy to również w ostatnich wyborach. Wiele osób z naszego środowiska podpisało apel wzywający gdańszczan do głosowania na niego. Paweł odszedł w tragicznych okolicznościach, ale ma godną następczynie i kontynuatorkę. Wiemy, że ona będzie kontynuować jego dzieło, a także otworzy nowy rozdział w historii Gdańska. Tego pięknego i ważnego dla Polski miasta. Dlatego dzisiaj popieramy całym sercem i z pełną determinacją Aleksandrę Dulkiewicz (...). Mamy do niej pełne zaufanie. Do jej kompetencji, mądrości politycznej, wyczucia, pracowitości.

- Poza kompetencjami, które są oczywiste i na co dzień widoczne w pracy Oli, mogę z całego serca zaświadczyć, że to jest bardzo dobry człowiek, idealnie wiedzący co to służba publiczna - mówiła Katarzyna Gruszecka-Spychała, a następnie dodała:

- Od Pana Prezydenta (Wojciecha Szczurka) chciałam przekazać słowa, że wydaje nam się, że nie ma lepszego wyboru, nie tylko dla Gdańska, ale również dla całej Metropolii.

