"Alkohol i Narkotyki"- andrzejkowa akcji gdańskiej policji. Jednorazowe alkotesty dla kierowców

W piątek 30 listopada podczas Andrzejek gdańscy policjanci przeprowadzą akcję pod nazwą "Alkohol i Narkotyki".

Działania funkcjonariuszy będą polegały na przeprowadzeniu kontroli maksymalnej liczby kierowców i wyeliminowaniu z ruchu tych, którzy kierują pojazdem pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Akcja ma na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a zwłaszcza zmniejszenie liczby wypadków drogowych.

W trakcie tej akcji policjanci wspólnie z przedstawicielem Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień przeprowadzą działania profilaktyczne, których celem będzie uświadomienie kierującym, jak groźne może być prowadzenie samochodu nawet po najmniejszej ilości alkoholu. Policjanci będą rozdawać kontrolowanym kierującym ulotki informacyjne oraz jednorazowe alkotesty, które mogą być pomocne w sytuacji, kiedy nie mamy pewności, czy możemy „wsiąść za kółko”.

Policjanci przy okazji apelują: Nawet najmniejsza ilość alkoholu czy środków odurzających w organizmie prowadzi do drastycznego zmniejszenia zdolności kierowania pojazdem. Alkohol i narkotyki powodują zmiany w postrzeganiu, ocenie zjawisk, sposobie i szybkości reagowania na bodźce, a co za tym idzie - ograniczają zdolność do precyzyjnej obsługi pojazdów

