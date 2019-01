Alternatywne Targi Ślubne w Starym Maneżu [14.10.2018] Moda ślubna i dekoracje dla szukających oryginalności

W Starym Maneżu spotykają się wystawcy i pary planujące ślub. Zaprezentowano słodkości, suknie i dekoracje. To już 6 edycja imprezy. Alternatywne Targi Ślubne to okazja do promocji dla lokalnych marek, których wizja wesela skupia się raczej na minimalizmie i rustykalnych dekoracjach. To bezpłatna impreza, która co roku przyciąga tłumy narzeczonych i nie tylko. 14 października potrwa do godziny 18 we Wrzeszczu, na ulicy Juliusza Słowackiego 23.