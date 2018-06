Amazon rozszerza swoją działalność w Trójmieście, tym samym zwiększając liczbę zatrudnionych osób.

Firma planuje zatrudnić w gdańskim Centrum Rozwoju Technologii kolejnych 200 wyspecjalizowanych pracowników, a to zwiększy ich liczbę do 650.„Polska to nie tylko centrum rozwoju światowej klasy innowacji, ale także niewyczerpane źródło talentów, dlatego też cieszymy się mogąc ogłosić, że nasze Centrum rozpoczyna rekrutację nowych pracowników, w tym specjalistów w zakresie przetwarzania języka naturalnego czy programistów”Centrum Rozwoju Technologii Amazon mieści się w gdańskim Olivia Business Center. Powstała w 1994 roku, w Polsce działa od 2014 r. Jest jedną z najwięcej wartych firm na świecie.